El remador Arshay Cooper habla de cómo el deporte ayuda a superar la adversidad

Al crecer en el lado oeste de Chicago, el destino de Arshay Cooper pudo haber sido marcado por su cercanía a la violencia entre pandillas. Pero cuando se inscribió en el primer equipo nacional de remo con deportistas Negros de la preparatoria, cambió su rumbo y lideró a su equipo a través de un deporte en el que nunca había habido diversidad. Ahora es un chef exitoso, autor y activista que lleva el remo a comunidades de bajos recursos para que los niños puedan tener un mejor futuro. En este episodio de Trained, Arshay platica con la anfitriona Jaclyn Byrer acerca de cómo el remo le dio a su equipo las herramientas para superar los traumas de la niñez. Mediante historias detalladas de sus experiencias como atleta y mentor, nos muestra que no existe la falta de talento, solo de oportunidades. También nos explica cómo todos podemos mejorar nuestras comunidades.