El remador Arshay Cooper habla de cómo el deporte ayuda a superar la adversidad

Podcast Trained: sanar mediante el deporte con Arshay Cooper
Asesoramiento
Cada boga llevó a este equipo de remo de deportistas Negros del West Side de Chicago hacia un mejor futuro. Escucha la inspiradora historia.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Al crecer en el lado oeste de Chicago, el destino de Arshay Cooper pudo haber sido marcado por su cercanía a la violencia entre pandillas. Pero cuando se inscribió en el primer equipo nacional de remo con deportistas Negros de la preparatoria, cambió su rumbo y lideró a su equipo a través de un deporte en el que nunca había habido diversidad. Ahora es un chef exitoso, autor y activista que lleva el remo a comunidades de bajos recursos para que los niños puedan tener un mejor futuro. En este episodio de Trained, Arshay platica con la anfitriona Jaclyn Byrer acerca de cómo el remo le dio a su equipo las herramientas para superar los traumas de la niñez. Mediante historias detalladas de sus experiencias como atleta y mentor, nos muestra que no existe la falta de talento, solo de oportunidades. También nos explica cómo todos podemos mejorar nuestras comunidades.
"Creo que peleábamos por algo mejor, algo que era más grande que cualquier medalla. Y eso fue lo que causó un impacto en nuestra escuela, nuestras vidas y nuestras familias".
Arshay Cooper
Remero y autor de A Most Beautiful Thing
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.