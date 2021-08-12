Las raíces familiares impulsaron a la atleta y modelo Amira Natanne a seguir sus sueños.

Las raíces familiares impulsaron a Amira a redefinir su futuro
Cultura
Cómo la atleta y modelo de 23 años persiguió sus sueños de educación y de gran ciudad hasta convertirse en la primera de su familia en ser una graduada universitaria.
"Yo en primer lugar" es una serie que motiva a las personas que están descubriendo nuevos horizontes en el deporte y en la vida.
"Cuando me preguntan de dónde soy, digo, 'Bumblef*ck, Nowhere'". Específicamente, Amira Natanne habla, y de cierta manera bromea, sobre Lutcher, Louisiana, un pequeño pueblo industrial que está entre Nueva Orleans y Baton Rouge. "Tienes que salir de la autopista para poder llegar", dice la modelo y recientemente graduada universitaria de 23 años. "Las posibilidades de conocer o ser familiar de todos son inmensas".
Aunque sea un pueblo pequeño, Lutcher es la base de la determinación de Amira para salir a buscar el mundo. Es la primera en su familia en graduarse de la universidad. Su título, así como su vida en Nueva York, son parte de un sueño hecho realidad al dejar Lutcher para estudiar bioética y ahora, ir tras otras oportunidades en su carrera. Sentada en su departamento, a unas 2,400 kilómetros de Bushwick, Brooklyn, reflexiona sobre cuán lejos ha llegado.
Las raíces de Amira recorren amplia y profundamente la ciudad de Lutcher. Su bisabuelo fundó y operó el primer servicio de paramédicos, que por un tiempo fue el único del condado. Al crecer, cuando alguien se enteraba de su apellido, no era raro escuchar historias sobre cómo su bisabuelo había salvado la vida de algún familiar. "Estamos a 45 minutos de una ciudad, así que mi familia se ocupaba de toda el área", comenta.
Su familia extendida fue crucial en su crianza. "Te criaba quien fuera que estuviese ahí en ese momento", recuerda. Y los que estaban ahí siempre la impulsaron a crear y marcar su propio camino. "Nunca me dijeron, 'Eres una niña, no puedes hacer esto'", dice Amira. "Más bien era algo como: 'Más te vale alistarte y hacer lo que sea necesario para ocuparte de ti misma. No permitas que las opiniones de los demás afecten tus resultados'".
"Nunca me dijeron, 'Eres una niña, no puedes hacer esto. Más bien era algo como: 'Más te vale alistarte y hacer lo que sea necesario para ocuparte de ti misma'".
De esta manera, Amira decidió que iría por más. "Sabía que no quería vivir [en Lutcher] para siempre", dice. "Es un lugar en el que vas a la preparatoria, te casas con tu noviecito de la escuela, se mudan juntos, tienen hijos, él va a trabajar en la planta, y compran una casa a los 22".
Por el contrario, Amira puso la mira en Nueva York y en la universidad. Por cuatro años, realizó todo lo que pudo y participó en cuanta actividad extracurricular encontró en la preparatoria Lutcher, incluyendo club de rifle, salto con garrocha, muchas sociedades de honor y el equipo de levantamiento de potencia. "Amaba el levantamiento de potencia", recuerda. "Lo amaba con locura. No era buena, pero el equipo sí lo era, era muy bueno. Ganaron unas 10 veces el campeonato estatal. Algunos eran excelentes. Yo no era uno de esos, pero contribuía donde podía".
Después de enviar docenas de solicitudes y
recibir una carta de aceptación de la universidad de Nueva York, en 2015, Amira tomó un vuelo de Louisiana a Nueva York para empezar un nuevo capítulo junto con otros compañeros.
"Muchas personas que conocí también eran los primeros de su familia en ir a la universidad", dice, "lo que creo que fue bueno e hizo las cosas más fáciles".
Dejar Lutcher abrió las puertas a muchas experiencias. Por ejemplo, firmó un contrato con una agencia de modelos y ha recorrido las pasarelas en el New York Fashion Week y participado en un montón de campañas publicitarias. Su mudanza también volvió a despertar los deseos de Amira de conocer el mundo. "Me mostró que soy capaz de hacer cosas", dice. "Aprendí que soy independiente, que sé cómo moverme en una gran ciudad, que soy carismática cuando es necesario y firme si es necesario". De hecho, ya ha realizado viajes sola a destinos como Indonesia, México y el Reino Unido con total tranquilidad.
Ahora, Amira está evaluando cuáles serán sus próximos pasos y cómo darle una intención a su vida, lo que incluye su relación con el deporte. Aunque hay momentos en que extraña formar parte de equipos deportivos organizados, su entrenamiento de movimiento la ayuda a mantener los pies sobre la tierra. Practica algo de levantamiento de pesas en casa, hace largas caminatas y está por comenzar un desafío de yoga de 30 días. A pesar de su autoproclamada impaciencia, intenta incorporar la meditación.
Con la inspiración de su abuelo, en el trabajo de curso de su universidad exploró la medicina interna y su impacto en los cuerpos marginales en su intersección con el género y la raza. Le apasiona revertir la altas tasas de mortalidad de las mujeres negras durante el alumbramiento y ha estado pensando en canalizar esa energía con la obtención de un certificado de doula para apoyar a las madres antes, durante y después del nacimiento. Es un área importante que también toca de cerca a su hogar. "Mi mamá tuvo cinco hijos y tuvo cuatro cesáreas", dice Amira.
La neoyorquina por adopción cree que su curiosidad, el ser implacable para hacer preguntas y el impulso por hacer algo al respecto se pueden rastrear fácilmente: viene de su familia. "De ellos aprendí a cuidar a mi comunidad", dice Amira. "Mi familia cuidaba a su comunidad".
Texto: Lakin Starling
Fotografía: Courtney Sofiah Yates
Filmación: Sara McDowell, Amira Natanne
Reportado: septiembre 2020