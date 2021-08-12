Las raíces familiares impulsaron a la atleta y modelo Amira Natanne a seguir sus sueños.

Ahora, Amira está evaluando cuáles serán sus próximos pasos y cómo darle una intención a su vida, lo que incluye su relación con el deporte. Aunque hay momentos en que extraña formar parte de equipos deportivos organizados, su entrenamiento de movimiento la ayuda a mantener los pies sobre la tierra. Practica algo de levantamiento de pesas en casa, hace largas caminatas y está por comenzar un desafío de yoga de 30 días. A pesar de su autoproclamada impaciencia, intenta incorporar la meditación.



Con la inspiración de su abuelo, en el trabajo de curso de su universidad exploró la medicina interna y su impacto en los cuerpos marginales en su intersección con el género y la raza. Le apasiona revertir la altas tasas de mortalidad de las mujeres negras durante el alumbramiento y ha estado pensando en canalizar esa energía con la obtención de un certificado de doula para apoyar a las madres antes, durante y después del nacimiento. Es un área importante que también toca de cerca a su hogar. "Mi mamá tuvo cinco hijos y tuvo cuatro cesáreas", dice Amira.



La neoyorquina por adopción cree que su curiosidad, el ser implacable para hacer preguntas y el impulso por hacer algo al respecto se pueden rastrear fácilmente: viene de su familia. "De ellos aprendí a cuidar a mi comunidad", dice Amira. "Mi familia cuidaba a su comunidad".