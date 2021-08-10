Cómo es que cuestionar nuestras creencias nos vuelve más inteligentes según el psicólogo organizacional Adam Grant

De acuerdo con el psicólogo organizacional Adam Grant, la información se acelera más rápido que nunca. Y la única forma de seguirle el paso es aprendiendo a replantear nuestras suposiciones, comenta. En este episodio de Trained, el autor de éxitos de ventas se une al presentador Ryan Flaherty, director sénior de rendimiento de Nike, para hablar sobre cómo abrir nuestras mentes. Comienza con un consejo de su entrenador de clavados de la infancia que le ayudó a replantear su miedo (a las alturas) y comprender que la ética de trabajo es más importante que el talento natural (o la gracia), lo que finalmente llevó a Grant al título All-American. Luego profundiza en la razón por la que nunca deberíamos de aceptar estar en desacuerdo, el peligro de quedar envuelto en cultos de salud y bienestar, y el poder de tener lo que él llama una "red de desafíos".