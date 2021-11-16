La academia AntetokounBros en acción

Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores de la NBA de los que más se habla. Es un MVP. Es un campeón. Es el Greek Freak. Pero fuera de la cancha ha creado algo realmente especial: la AntetokounBros Academy.



Puede que la pasión de Giannis sea el básquetbol, pero su objetivo es crear un espacio en el que todos se sientan bienvenidos. El lema de la organización lo dice todo: "No importa dónde empieces, sino hasta dónde puedes llegar".