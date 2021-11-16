La academia AntetokounBros en acción

Ninguna canasta es demasiado alta
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Puede que el mundo conozca a Giannis Antetokounmpo como campeón de la NBA, pero lo que hace fuera de la cancha es lo que lo hace especial.
Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores de la NBA de los que más se habla. Es un MVP. Es un campeón. Es el Greek Freak. Pero fuera de la cancha ha creado algo realmente especial: la AntetokounBros Academy.
Puede que la pasión de Giannis sea el básquetbol, pero su objetivo es crear un espacio en el que todos se sientan bienvenidos. El lema de la organización lo dice todo: "No importa dónde empieces, sino hasta dónde puedes llegar".
"La mayoría de los niños que vienen aquí se sienten excluidos e inseguros. Tras esta experiencia, ganan confianza y desarrollan las habilidades que necesitan para incorporarse a la sociedad".
Evina Maltsi
Head Coach de la AntetokounBros Academy
Cada año, la Academy recibe a 100 niños (y 12 entrenadores) de grupos sociales vulnerables de distintos barrios, países y procedencia social. Esta iniciativa les da la oportunidad de liberar y desarrollar su potencial mediante el deporte.
Con la ayuda de sus hermanos y la colaboración de Onassis Foundation y Eurohoops, Giannis ha creado algo muy inspirador que él no tuvo cuando era niño. Por eso este proyecto es tan importante para él.
Situada en las canchas de básquetbol reacondicionadas por Nike y cedidas a la comunidad de los barrios de Ellinorosson, Ampelokipi y Lamprini, la Academy ofrece mucho más de lo que ocurre en las canchas.
A lo largo del año, los niños asisten a sesiones de tutoría y asistencia de becas en la Onassis Foundation, análisis de partidos llevados a cabo por los entrenadores de Eurohoops y discursos inspiradores de atletas y profesionales de renombre de distintos ámbitos.
"Estos niños son una microescala de la sociedad. Si nos ponemos de acuerdo, será lo mejor para todos".
Konstantinos Papaloukas
Socio administrativo de la organización de Eurohoops
Como hijo de inmigrantes que abandonaron Nigeria para buscar trabajo y una vida mejor en Atenas, Giannis sabe lo que es sentirse excluido. Todo ello le ha llevado a querer ayudar a que todos los niños como él se sientan bienvenidos, a empoderarse y a alcanzar su potencial, pase lo que pase.
"Cada uno tiene su propia historia, su vida y su propio color de piel. Cuando nos unimos, siempre aprendemos cosas nuevas".
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros es como una familia, con entrenadores y estudiantes que enseñan y aprenden de la vida entre sí. Por eso es algo tan especial.
La Academy también ofrece beneficios tangibles. La experiencia de los estudiantes termina con una graduación y una entrega de premios. Los seis estudiantes con mejores resultados reciben becas para continuar su formación en básquetbol en la Eurohoops Academy. El graduado más destacado de este año recibirá una exclusiva beca universitaria financiada por la Onassis Foundation.
"Con la AntetokounBros Academy, diversidad de nacionalidades, religiones y géneros se unen en los barrios de Atenas como un único equipo para perseguir sus sueños".
Afroditi Panagiotakou
Director de cultura de la Onassis Foundation
A pesar de lo impresionante que es la Academy, Giannis, como de costumbre, lo resume brevemente:
"¡Si vienes aquí, te divertirás!"
Giannis Antetokounmpo
Puede que sea uno de los jugadores más trabajadores, pero Giannis cree que cuando te diviertes es cuando realmente puedes alcanzar todo tu potencial.
"Cuando descubras lo que te hace feliz, no dejes de hacer esa actividad porque serás la mejor versión de ti mismo".
Giannis Antetokounmpo
Fotografía: Eleni Albarosa
Video: Alkis Papastathopoulos
Animación: Ultra Brand Studio