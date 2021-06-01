Transfórmate en un mejor corredor sin correr

Correr parece un deporte para la parte inferior del cuerpo, pero en realidad requiere que involucres casi todos los grupos musculares principales. Como tal, cuando haces entrenamiento de fuerza para todo el cuerpo, no solo serás un corredor más fuerte, también tendrás una mejor simetría y será menos probable que te lesiones, dice el entrenador de Nike Run Club Bec Wilcock, quien reside en Los Ángeles.



Además de ser fuerte, también necesitas una estabilidad excelente para correr bien. "Cada vez que te apoyas en un solo pie, todo el cuerpo tiene que estar equilibrado de tal manera que la postura se mantenga erguida y no te tuerzas ni te inclines hacia ningún lado", comenta la entrenadora de fuerza y acondicionamiento Janet Hamilton, la dueña de la compañía de entrenamiento Running Strong en Atlanta.



Hay una forma específica de entrenar para eso, y obtener un dosificador para desarrollar la fuerza y el equilibrio. "Quieres cargar el músculo con estrés en un patrón similar al que experimentarías cuando estás corriendo", dice Ian Klein, fisiólogo del ejercicio que se especializa en entrenamiento cruzado y prevención de lesiones en la Universidad de Ohio. Klein dice que esto significa concentrarse en ejercicios de una sola pierna que imitan el movimiento unilateral de correr o que requieren que se estabilice con el core todo el tiempo. Piensa en desplantes, subidas y peso muerto con una sola pierna.



Agrega series que trabajen el core (como planchas) y movimientos de una sola pierna a tu entrenamiento de fuerza habitual, idealmente tres veces por semana, y realiza una serie de repeticiones que fatiguen tus músculos pero que te permitan ejecutar una postura sólida, ya sean 5 repeticiones o 20, dice Hamilton. Si eres un novato en el entrenamiento de fuerza, puedes hacer los ejercicios sin pesas. Si levantas pesas con regularidad, toma unas mancuernas, una barra o un balón medicinal. Los movimientos con una sola pierna son desafiantes, así que opta por lo más ligero y trabaja gradualmente.