Histoires de football : Ada Hegerberg

Alors qu'elle arrive au sommet de sa carrière, tout s'arrête brutalement. Ada commence sa carrière de footballeuse professionnelle à 15 ans seulement. Elle est vite sacrée meilleure buteuse. À chaque but, elle ouvre grand les bras et court en direction de ses coéquipières comme si elle volait. Sourire radieux sur le visage. D'année en année, la carrière d'Ada connaît une ascension fulgurante.

Mais un jour qu'elle s'entraîne, elle sent comme un claquement dans sa jambe. Tout à coup, elle ne peut même plus marcher. La douleur est insupportable. Quand elle peut enfin reprendre l'entraînement, elle découvre qu'elle a aussi une fracture de fatigue à la jambe ! Ada doit s'arrêter de jouer pendant près de deux ans. Si son corps a besoin de temps pour guérir, sa tête, elle, est en ébullition. « Est-ce que je pourrai rejouer un jour ? », s'inquiète-t-elle.

Finalement, Ada retrouve des jambes suffisamment fortes pour courir, et quand elle reprend l'entraînement, c'est comme si elle redevenait une enfant. Elle retombe amoureuse du foot comme au premier jour. Ada pense que sa passion retrouvée pour son sport pourrait l'aider à battre encore plus de records, avec pour plus grande ambition d'utiliser au maximum son potentiel. Elle a vraiment hâte de participer à son quatrième championnat du monde.