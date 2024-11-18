CARLOS ALCARAZ

Carlos Alcaraz se donne à fond sur chaque point. Il joue pour la victoire avec une créativité inépuisable et un optimisme à toute épreuve.

Dernière mise à jour : 7 août 2026
2 min. de lecture
Athlète Nike : Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Discipline : tennis
Nationalité : espagnole
Date de naissance : 05/05/2003

« Il faut d'abord être quelqu'un avant de devenir athlète. »

Carlos est un athlète ancré dans sa génération et attaché aux valeurs dont il a hérité. Il est guidé par un mantra qu'il tient de son grand-père, présent dans tout ce qu'il fait, sur le cours et dans la vie.

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Date de première publication : 18 novembre 2024

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