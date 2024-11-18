Athlète Nike : Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz se donne à fond sur chaque point. Il joue pour la victoire avec une créativité inépuisable et un optimisme à toute épreuve.
Dernière mise à jour : 7 août 2026
2 min. de lecture
Carlos Alcaraz
Discipline : tennis
Nationalité : espagnole
Date de naissance : 05/05/2003
« Il faut d'abord être quelqu'un avant de devenir athlète. »
Carlos est un athlète ancré dans sa génération et attaché aux valeurs dont il a hérité. Il est guidé par un mantra qu'il tient de son grand-père, présent dans tout ce qu'il fait, sur le cours et dans la vie.
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