Athlète Nike : Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio ne lâche rien. Actrice du changement, cette athlète italienne donne une nouvelle définition au mot «victoire» en devenant la meilleure escrimeuse en fauteuil du monde.
Bebe Vio
Discipline : escrime
Nationalité : italienne
Date de naissance : 04/03/1997
« Mon plus grand acte de rébellion, c'est quand j'ai repris l'escrime. Les gens disaient que je n'en serais jamais capable. Je ne les ai pas crus. »
Trois fois championne européenne. Quatre fois championne du monde. Deux fois championne paralympique. Bebe est une force de la nature qui défend une image corporelle positive et l'inclusivité. Son style est fidèle à son art sur la piste : élégant, simple et athlétique.
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