BEBE VIO

Bebe Vio ne lâche rien. Actrice du changement, cette athlète italienne donne une nouvelle définition au mot «victoire» en devenant la meilleure escrimeuse en fauteuil du monde.

Dernière mise à jour : 7 août 2026
4 min. de lecture
Athlète Nike : Bebe Vio

Bebe Vio

Discipline : escrime
Nationalité : italienne
Date de naissance : 04/03/1997

« Mon plus grand acte de rébellion, c'est quand j'ai repris l'escrime. Les gens disaient que je n'en serais jamais capable. Je ne les ai pas crus. »

Trois fois championne européenne. Quatre fois championne du monde. Deux fois championne paralympique. Bebe est une force de la nature qui défend une image corporelle positive et l'inclusivité. Son style est fidèle à son art sur la piste : élégant, simple et athlétique.

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Plus sur Bebe

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    Bebe Vio Academy

    Créée par Bebe Vio et gérée par l'association art4sport, la Bebe Vio Academy est un programme inclusif fidèle à la vision de Bebe, qui réunit le sport paralympique et olympique pour favoriser l'égalité.

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    Nouvelle appartenance

    Bebe Vio a un grand projet pour le futur du sport : donner la possibilité aux athlètes du monde entier, en situation de handicap ou non, de briller dans les plus grandes compétitions. Découvre sa vision et ses ambitions de création d'un avenir meilleur pour tout le monde.

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Date de première publication : 18 novembre 2024

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