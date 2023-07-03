Alex Morgan - Histoires de football - Nike

Dès ses huit ans, Alex Morgan déclare qu'elle veut participer aux Jeux, mais elle ne sait pas quelle discipline lui permettra d'y arriver. Alex essaie tous les sports. Certains jours, ses parents doivent la conduire de l'entraînement de softball à celui de foot, pour ensuite l'emmener à un match de basket ! Mais au lycée, c'est le foot qui prend l'ascendant.



Alex a dû surmonter nombre de blessures et d'épreuves pour se hisser au sommet : elle devient footballeuse pro puis, un beau jour, membre de l'équipe féminine des États-Unis. Et c'est donc à 23 ans qu'elle se retrouve à Londres pour sa toute première compétition olympique.



Une demi-finale oppose les États-Unis au Canada. Le score est de 3 partout, et tout se joue dans les prolongations. C'est maintenant ou jamais. À la dernière minute de jeu, la balle s'envole vers Alex, postée près du but. Les défenseuses sont partout. Alex saute et frappe le ballon d'un coup de tête. La balle file par-dessus les défenseuses et atterrit droit dans le filet… La foule est en délire ! La Team USA gagne le match 4 à 3. Et trois jours plus tard, Alex remporte sa toute première médaille d'or olympique.



« Travaille toujours dur, n'abandonne jamais et bats-toi jusqu'à la fin, parce que rien n'est jamais vraiment joué avant le coup de sifflet final. »

– Alex Morgan