Tenues d'été : pour les journées ensoleillées
Hauts, shorts et accessoires pratiques : il y a tout le nécessaire pour être au top de ta forme dans notre collection de tenues d'été. Des vêtements élégants et minimalistes faciles à porter, faits dans des matières respirantes pour rester à l'aise et des tissus extensibles qui s'adaptent à tous les mouvements. Ajoute une paire de baskets équipées de notre mousse légère pour un bon amorti, et tu peux affronter la chaleur.
S'entraîner dur implique de transpirer. C'est pourquoi nos vêtements d'été sont dotés de technologies performantes, comme Nike Dri-FIT. Ce tissu plébiscité évacue la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement. Il offre un maximum de fraîcheur et te permet de rester au sec. Pour plus de respirabilité, opte pour des modèles épurés avec des empiècements en mesh. Nous utilisons des données fournies par des athlètes pour les placer au niveau des zones de forte chaleur afin de garantir une meilleure circulation de l'air là où tu en as le plus besoin.
Tu profites du soleil ? Les accessoires de notre collection de vêtements d'été Nike sont conçus pour les journées actives. Les casquettes légères offrent une protection idéale contre la chaleur et l'éblouissement. Les sangles réglables et extensibles dans quatre directions assurent un ajustement parfait. Si tu pars à l'aventure hors des sentiers battus, jette un œil à nos sacs à dos et sacs à bandoulière résistants. Ils possèdent plusieurs poches et pochettes qui te permettront de ranger facilement toutes tes affaires. En plus, les zips sécurisent le contenu. Pour t'hydrater, choisis des gourdes ergonomiques d'une grande capacité.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis une tenue d'été portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.