ACG

(185)
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour homme
+3
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour homme
149,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour femme
+3
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour femme
149,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour homme
+1
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour homme
169,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Chaussure de trail pour femme
+1
ACG Zegama Trail
Chaussure de trail pour femme
169,99 €
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Chaussure de course de trail
+2
Nike ACG Ultrafly Trail
Chaussure de course de trail
249,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour homme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour homme
149,99 €
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
ACG Solar Chase "Chamo Camo" Haut de trail Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Haut de trail Dri-FIT ADV pour homme
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" T-shirt de trail Dri-FIT pour femme
ACG "Chamo Camo"
T-shirt de trail Dri-FIT pour femme
44,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Short de trail avec sous-short intégré Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Chamo Camo"
Short de trail avec sous-short intégré Dri-FIT 10 cm pour femme
74,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Débardeur de trail Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
ACG "Chamo Camo"
Débardeur de trail Dri-FIT pour femme
54,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de running pour ado
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de running pour ado
109,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Chaussure de randonnée pour homme
ACG Zegama Hike
Chaussure de randonnée pour homme
179,99 €
ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Chaussure de randonnée pour femme
ACG Zegama Hike
Chaussure de randonnée pour femme
179,99 €
ACG "Wildsee"
ACG "Wildsee" Haut de randonnée à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG "Wildsee"
Haut de randonnée à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour homme
69,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Pantalon de randonnée pour homme
Matériaux recyclés
ACG High Stakes
Pantalon de randonnée pour homme
114,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
ACG Wildsee
Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour femme
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Jupe-short de randonnée pour femme
Matériaux recyclés
ACG High Stakes
Jupe-short de randonnée pour femme
89,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour homme
134,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ACG Wildsee
Haut première couche à manches courtes Dri-FIT pour homme
59,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour homme
Matériaux recyclés
ACG Dolomiti
Short pour homme
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ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Sac à dos (25 L)
Matériaux recyclés
ACG DAYMAX
Sac à dos (25 L)
124,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour femme
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ACG Five Towers
ACG Five Towers Jupe-short pour femme
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ACG Five Towers
Jupe-short pour femme
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ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Haut de trail boutonné à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Haut de trail boutonné à manches longues pour homme
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ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
109,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez Veste avec protection UV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Aireez
Veste avec protection UV pour homme
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ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
Matériaux recyclés
ACG "Aireez"
Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
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ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Veste de trail avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Veste de trail avec protection UV pour femme
114,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
149,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
149,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Débardeur de trail Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
ACG Radical AirFlow
Débardeur de trail Dri-FIT pour homme
109,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Short Dri-FIT ADV pour femme
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ACG "Trailwind"
Short Dri-FIT ADV pour femme
84,99 €
ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Bob Dri-FIT
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow Apex
Bob Dri-FIT
64,99 €
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Casquette de trail réglable Dri-FIT
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Casquette de trail réglable Dri-FIT
49,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack Vest (5L)
Matériaux recyclés
Nike ACG GOAT
Pack Vest (5L)
134,99 €
ACG LDV
ACG LDV Chaussure pour homme
ACG LDV
Chaussure pour homme
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Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Chaussure de trail pour homme
Matériaux recyclés
Nike Juniper Trail 3
Chaussure de trail pour homme
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Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour femme
Nike Wildhorse 10
Chaussure de trail pour femme
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ACG Phantazma
ACG Phantazma Veste Storm-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
ACG Phantazma
Veste Storm-FIT ADV pour homme
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ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Haut à col ras-du-cou
Matériaux recyclés
ACG Wolf Lichen
Haut à col ras-du-cou
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour homme
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour homme
114,99 €
Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Chaussure pour homme
Nike ACG Rufus
Chaussure pour homme
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Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Chaussure de trail pour femme
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Nike Juniper Trail 3
Chaussure de trail pour femme
89,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantalon à zip
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ACG Five Towers
Pantalon à zip
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ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste de protection anti-UV pour homme
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ACG Five Towers
Veste de protection anti-UV pour homme
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ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Pantalon Dolomite Storm-FIT
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ACG Skull Peak
Pantalon Dolomite Storm-FIT
399,99 €
ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
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ACG « Aireez »
Haut de trail à manches longues boutonné pour femme
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ACG Aireez
ACG Aireez Veste avec protection UV pour homme
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ACG Aireez
Veste avec protection UV pour homme
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ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
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ACG "Aireez"
Haut de trail imprimé à manches longues et boutons
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ACG « Aireez »
ACG « Aireez » Veste de trail avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
ACG « Aireez »
Veste de trail avec protection UV pour femme
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ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme
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ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow NXT
Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme
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ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
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ACG Radical AirFlow
Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour homme
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ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Haut de trail à manches courtes Dri-FIT pour femme
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ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Débardeur de trail Dri-FIT pour homme
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ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Short Dri-FIT ADV pour femme
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ACG "Trailwind"
Short Dri-FIT ADV pour femme
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ACG Radical AirFlow Apex
ACG Radical AirFlow Apex Bob Dri-FIT
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow Apex
Bob Dri-FIT
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ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Casquette de trail réglable Dri-FIT
Bientôt disponible
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Casquette de trail réglable Dri-FIT
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Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack Vest (5L)
Matériaux recyclés
Nike ACG GOAT
Pack Vest (5L)
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ACG LDV
ACG LDV Chaussure pour homme
ACG LDV
Chaussure pour homme
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Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Chaussure de trail pour homme
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Nike Juniper Trail 3
Chaussure de trail pour homme
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Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Chaussure de trail pour femme
Nike Wildhorse 10
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ACG Phantazma
ACG Phantazma Veste Storm-FIT ADV pour homme
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ACG Phantazma
Veste Storm-FIT ADV pour homme
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ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Haut à col ras-du-cou
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ACG Wolf Lichen
Haut à col ras-du-cou
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour homme
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
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Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Chaussure pour homme
Nike ACG Rufus
Chaussure pour homme
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Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Chaussure de trail pour femme
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Nike Juniper Trail 3
Chaussure de trail pour femme
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ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantalon à zip
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ACG Five Towers
Pantalon à zip
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ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste de protection anti-UV pour homme
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ACG Five Towers
Veste de protection anti-UV pour homme
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ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Pantalon Dolomite Storm-FIT
Matériaux recyclés
ACG Skull Peak
Pantalon Dolomite Storm-FIT
399,99 €
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ACG : rien ne te résistera

Lance-toi dans toutes les aventures avec assurance grâce à la collection Nike ACG. Quelle que soit la température, nos équipements haute performance sont résistants et te maintiennent pendant tes entraînements en plein air. Découvre des vêtements qui te protègent des éléments, des averses inattendues aux rayons UV. Nos pièces conçues pour les superpositions s'adaptent facilement à la météo. Tu te lances sur un terrain difficile ? Notre gamme de chaussures comprend des modèles qui favorisent la stabilité et te permettent de bouger en toute confiance.


Un confort suprême


Donne ta meilleure performance à chaque fois grâce à la collection Nike ACG. Elle présente des vestes GORE-TEX qui intègrent la technologie Nike Storm-FIT ADV. Ce tissu réputé, à la fois coupe-vent et déperlant, présente des caractéristiques de pointe afin de garantir ton confort optimal malgré les intempéries. Sa conception microporeuse permet d'évacuer la transpiration. Les matières tissées légères te procurent une liberté de mouvement absolue. Nous proposons aussi des pantalons qui sèchent rapidement et te protègent des averses imprévues. D'autre part, nos modèles avec protection UV te mettent à l'abri des rayons nocifs du soleil.


Affronte tous les terrains


En plus de vêtements polyvalents, notre collection ACG comprend des chaussures qui tiennent la distance. Nos modèles équipés d'une empeigne en GORE-TEX gardent tes pieds au sec. Les semelles extérieures en caoutchouc Nike Trail All-Terrain Compound sont plus adhérentes : idéales pour les pentes raides et les surfaces mouillées. Question accessoires, découvre nos sacs de sport spacieux dans lesquels tu pourras ranger tout ton équipement. Si tu veux avoir les mains libres, mise sur un modèle à bandoulière pratique. Grâce à des rabats anti-tempête et des conceptions résistantes à l'eau, ces sacs sont prêts pour affronter toutes les conditions météo. Ils comportent de nombreuses poches, et tu peux donc organiser tes affaires sans aucun mal. De plus, les matériaux faciles à nettoyer te permettent de ranger tes équipements sales sans hésiter.


Une invitation aux superpositions


Pendant tes aventures en plein air, la température peut changer rapidement. C'est pourquoi notre gamme Nike ACG invite aux superpositions. Par exemple, nos vestes oversize s'enfilent par-dessus n'importe quelle tenue. Nos sweats à capuche classiques sont conçus pour se porter sur des vêtements première couche. Découvre nos vestes, encore plus pratiques, qui se replient facilement dans une poche intérieure. Tu peux même les attacher à tes autres vêtements afin de les avoir à portée de main en cas de besoin.


Au chaud et au sec


Nous savons que le confort est une clé de la performance. C'est pourquoi notre collection ACG comprend des sweats doublés de Fleece et des pantalons de jogging épais qui te gardent au chaud. Privilégie les modèles dotés de la technologie Therma-FIT. Elle régule la chaleur naturelle du corps afin de garantir ton confort, même quand la température baisse. D'autre part, les vestes à rabat de protection sur toute la longueur empêchent l'air glacial de pénétrer par le zip. Complète ta tenue à l'aide de bonnets classiques doublés de Fleece qui protègent ta tête et tes oreilles du froid.


Notre mission pour le futur


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des articles de la ligne ACG portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées, les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.