Kadeisha Buchanan - Histoires de football - Nike

Kadeisha est une défenseuse de talent. Elle est capable de neutraliser certaines des meilleures attaquantes au monde. Au poste d'arrière central, Kadeisha est comme une ombre. Elle anticipe tous les mouvements de ses adversaires et déjoue leurs tentatives d'attaque. Quand elle frappe, c'est pour leur prendre le ballon ou les bloquer.

Pourtant, quand elle est enfant, Kadeisha a peu d'espoir de passer pro. Elle fait partie d'une famille nombreuse. Même si sa maman a plusieurs emplois, elle a du mal à payer le loyer et la nourriture. Alors le foot, n'en parlons pas.

Mais avec l'aide de leurs proches, Kadeisha et sa famille arrivent à joindre les deux bouts. Et malgré tout son travail, sa maman est là pour jouer les gardiennes de but quand Kadeisha s'entraîne après l'école. La passion de Kadeisha pour le foot l'aide à traverser les moments difficiles.

Et à l'adolescence, elle est repérée par des coachs de très haut niveau. À 17 ans, elle fait ses débuts dans l'équipe du Canada et passe pro quelques années plus tard. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des meilleures défenseuses au monde. Sa force est redoutable sur le terrain.

« Le football, c'est toute ma vie. Je crois qu'il a changé ma vie. »

– Kadeisha Buchanan