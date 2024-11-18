Athlète Nike : Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Pour Cindy Ngamba, la boxe ne consiste pas seulement à donner des coups de poings à l'adversaire pour gagner une médaille. C'est avec fierté qu'elle représente les personnes réfugiées. Non seulement pour elle, mais pour l'ensemble de la communauté.
Dernière mise à jour : 11 juin 2026
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Cindy Ngamba
Discipline : boxe
Pays d'origine : Cameroun
Née le : 07/09/1998
« La boxe représente beaucoup pour moi. C'est ma famille. Ma meilleure amie. Ma sœur. Ma partenaire. Une fois sur le ring, tu ne peux pas te cacher. Il n'y plus que toi. Alors tu ne peux compter que sur toi-même ».
Quand Cindy est en proie au doute, elle en fait une force. Sur le ring, combattre le doute la rend plus forte. Elle ne se cache pas. Elle donne tout ce qu'elle a à chaque fois, à chaque seconde. Du pur Cindy !
Olympic Refuge Foundation
Chez Nike, on pense que le pouvoir du sport peut faire bouger le monde. En collaboration avec la Olympic Refuge Foundation, Nike aide les athlètes qui ont dû quitter leur pays.