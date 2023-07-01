Hayley Rasoi - Histoires de football - Nike

Hayley Raso a grandi sur la Gold Coast, la côte est de l'Australie. Petite, Hayley est confiante quand elle nage dans l'océan, mais à l'école, elle est plutôt timide. Un jour, l'équipe de foot locale organise des essais. Alors qu'elle apprend à faire des passes et à dribbler, Hayley se métamorphose. C'est comme à la plage. Ses soucis s'envolent et elle oublie sa timidité.



Hayley est sélectionnée dans l'équipe et sa grand-mère lui offre un magnifique ruban pour nouer ses cheveux. « Ça te donnera de la force », dit sa grand-mère en nouant le ruban sur la queue de cheval de Hayley. Dès ce jour-là, Hayley ne dispute plus un seul match sans son ruban. Il la suit sur tout son parcours, des matchs de l'équipe locale jusqu'aux Jeux de Tokyo. Il lui donne de la force dans les meilleurs comme dans les pires moments, comme la fois où elle se fracture le dos sur le terrain. Après cet accident, Hayley n'est pas sûre qu'elle va pouvoir remarcher un jour, et encore moins rejouer au foot.



Mais après six mois de rééducation intensive, elle remet les crampons. Et elle marque dès le premier match de reprise ! Cette année, elle a vraiment hâte de représenter son pays à domicile pour le prochain grand tournoi de foot. Sa grand-mère et sa famille seront là pour l'encourager depuis les tribunes. Et si tu veux repérer Hayley : il suffit de chercher le ruban coloré.



« Ne regarde pas en arrière. Laisse le passé derrière toi. »



– Hayley Raso