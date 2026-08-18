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Nike Air Max 95

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Baskets Air Max 95 : de l'assurance à chaque pas

Tu cherches un mélange de design emblématique et de confort incomparable ? La basket Nike Air Max 95 est là pour ça ! Ce n'est pas un hasard si cette chaussure culte est devenue un classique tant apprécié. Parcours notre collection Nike Air Max 95 et découvre des modèles qui allient amorti moelleux et adhérence robuste. Tu apprécieras également les tissus respirants qui te gardent au frais, même quand tu t'entraînes à fond. Notre système de laçage Air Max est une version innovante des lacets traditionnels. Il rend les modèles Air Max 95 très faciles à enfiler et à enlever et te permet de personnaliser ton ajustement, que tu préfères avoir un maintien sécurisé ou plus lâche et décontracté.


Un amorti confortable


Tu te dépenses sur le terrain ou sur la piste ? Découvre des chaussures résistantes et légères, prêtes pour toutes les éventualités. Nos baskets Air Max 95 intègrent notre fameux amorti Air au talon et à l'avant-pied afin de te garder à l'aise. Conçue à l'origine pour le running technique, cette surface réactive absorbe l'impact de tes foulées et te donne du rebond.


Une adhérence infaillible sur la route


Nos chaussures Air Max 95 sont équipées d'une semelle extérieure adhérente qui assure ta stabilité sur tous les terrains. Nos modèles Nike 95 Air Max sont dotés de tiges conçues dans le but d'améliorer tes performances. L'association de mesh et de cuir respirants et de renforts en matériaux synthétiques t'offre l'aération nécessaire, là où tu en as besoin. Tu restes donc au frais quand la pression monte.


Une souplesse fonctionnelle


Les tiges souples et légères des baskets Nike Air Max 95 suivent tes mouvements. Le système de laçage innovant crée un ajustement personnalisé qui bouge avec toi. Côté mouvement, les semelles intermédiaires en mousse te permettent de courir et de sauter en toute liberté, tandis que les rainures flexibles de la semelle extérieure suivent parfaitement les mouvements de tes pieds pour offrir de la réactivité. Les quartiers latéraux ondulés procurent une sensation naturelle et l'association de matériaux donne aux baskets Air Max 95 un look haut de gamme. Pour finir, les coutures contrastées créent encore plus de définition.


Conçue pour aller jusqu'au bout


Avec la chaussure Nike Air Max 95, nous avons repoussé les limites de notre design en associant une robustesse et une respirabilité évoquant l'esthétique sportive des années 90. La tige s'inspire du corps humain et la semelle intermédiaire représente la colonne vertébrale. Les empiècements gradués font office de muscles et les lacets de côtes. Question couleur, tu n'as que l'embarras du choix. Opte pour un look discret avec du noir classique ou des nuances neutres ou choisis l'audace avec des coloris qui se démarquent.


L'avenir du sport


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Pour nous rejoindre, choisis des modèles Air Max portant l'étiquette « Matières durables ». Elle indique les chaussures fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées.