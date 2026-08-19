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Nike スポーツウェア ウィメンズ オーバーサイズド ジャージー
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ウィメンズ オーバーサイズド ジャージー
￥9,680
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ナイキ スポーツウェア ウィメンズ オーバーサイズド ショートスリーブ グラフィック ジャージー
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ウィメンズ オーバーサイズド ショートスリーブ グラフィック ジャージー
￥8,250
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ナイキ スポーツウェア チル レース ウィメンズ ルーズ ミッドライズ ショートパンツ
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ウィメンズ ルーズ ミッドライズ ショートパンツ
￥8,250
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Nike ワン ウィメンズ Dri-FIT オーバーサイズド ショートスリーブ トップス
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ウィメンズ Dri-FIT オーバーサイズド ショートスリーブ トップス
￥8,250
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Nike ワン
Nike ワン ウィメンズ Dri-FIT リバーシブル ショートパンツ
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Nike ワン
ウィメンズ Dri-FIT リバーシブル ショートパンツ
￥6,930
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Nike スポーツウェア
Nike スポーツウェア ウィメンズ タイト シアー タンクトップ
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ウィメンズ タイト シアー タンクトップ
￥6,270
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Nike スポーツウェア ウィメンズ スリム ロングスリーブ シアー トップス
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ウィメンズ スリム ロングスリーブ シアー トップス
￥8,250
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ジョーダン ブルックリン ウィメンズ リアルツリー パンツ
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ウィメンズ リアルツリー パンツ
￥13,750
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ジョーダン ブルックリン フリース
ジョーダン ブルックリン フリース ウィメンズショートパンツ
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ウィメンズショートパンツ
￥6,930
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ナイキ スウィフト Aero-FIT
ナイキ スウィフト Aero-FIT ウィメンズ ショートスリーブ ランニングトップ
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ウィメンズ ショートスリーブ ランニングトップ
￥10,340
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ナイキ スウィフト Aero-FIT ウィメンズ ランニングタンクトップ
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ウィメンズ ランニングタンクトップ
￥9,680
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Nike エアロスイフト
Nike エアロスイフト ウィメンズ Dri-FIT ADV タイト ランニングショートパンツ
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ウィメンズ Dri-FIT ADV タイト ランニングショートパンツ
￥11,000
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Nike ワン ウィメンズ ライトサポート パッディド ロングライン スポーツブラ
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ウィメンズ ライトサポート パッディド ロングライン スポーツブラ
￥6,380
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ナイキ スポーツウェア ウィメンズ スリム フーデッド タンクトップ
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ウィメンズ スリム フーデッド タンクトップ
￥6,930
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ナイキ ワン リラックスド ウィメンズ Dri-FIT パンツ
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ウィメンズ Dri-FIT パンツ
￥9,680
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ナイキ スポーツウェア
ナイキ スポーツウェア ウィメンズ タイト ワンショルダー タンクトップ
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ウィメンズ タイト ワンショルダー タンクトップ
￥6,270
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ナイキ ランウェイ ウィメンズ ジャージー トップス
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ウィメンズ ジャージー トップス
￥15,840
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ナイキ ランウェイ
ナイキ ランウェイ ウィメンズ ジャージー ドレス
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ナイキ ランウェイ
ウィメンズ ジャージー ドレス
￥20,680
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ナイキ スポーツウェア
ナイキ スポーツウェア ウィメンズ フィッテド Tシャツ
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ナイキ スポーツウェア
ウィメンズ フィッテド Tシャツ
￥5,500
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ナイキ ワン ウィメンズ Dri-FIT 2イン1 バブル スカート
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ウィメンズ Dri-FIT 2イン1 バブル スカート
￥8,250
(税込)
Nike スポーツウェア
Nike スポーツウェア ウィメンズ オーバーサイズド ジャージー
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Nike スポーツウェア
ウィメンズ オーバーサイズド ジャージー
￥9,680
(税込)
ナイキ スポーツウェア クラシック
ナイキ スポーツウェア クラシック ウィメンズ オーバーサイズド Tシャツ
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ウィメンズ オーバーサイズド Tシャツ
￥5,500
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ナイキ プロ スカルプト "Keely Hodgkinson"
ナイキ プロ スカルプト "Keely Hodgkinson" ウィメンズ Dri-FIT ロングスリーブ トップス
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ナイキ プロ スカルプト "Keely Hodgkinson"
ウィメンズ Dri-FIT ロングスリーブ トップス
￥9,680
(税込)
ナイキ プロ スカルプト "Keely Hodgkinson"
ナイキ プロ スカルプト "Keely Hodgkinson" ウィメンズ Dri-FIT ハイウエスト 13cm バイカーショートパンツ
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ナイキ プロ スカルプト "Keely Hodgkinson"
ウィメンズ Dri-FIT ハイウエスト 13cm バイカーショートパンツ
￥6,600
(税込)
ジョーダン スポーツ
ジョーダン スポーツ ウィメンズ 10cm ダイアモンド ショートパンツ
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ジョーダン スポーツ
ウィメンズ 10cm ダイアモンド ショートパンツ
￥8,250
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ACG ワイルドシー
ACG ワイルドシー ウィメンズ Dri-FIT ショートスリーブ インナー トップス
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ACG ワイルドシー
ウィメンズ Dri-FIT ショートスリーブ インナー トップス
￥8,250
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ACG ハイステークス
ACG ハイステークス ウィメンズ ルーズフィット ハイキングパンツ
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ACG ハイステークス
ウィメンズ ルーズフィット ハイキングパンツ
￥18,700
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ACG ドロミテ
ACG ドロミテ ウィメンズパンツ
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ACG ドロミテ
ウィメンズパンツ
￥16,390
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ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ ロングスリーブ ランニングトップ
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ ロングスリーブ ランニングトップ
￥16,500
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Nike スウィフト
Nike スウィフト ウィメンズ Dri-FIT ランニングスコート
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Nike スウィフト
ウィメンズ Dri-FIT ランニングスコート
￥10,340
(税込)
ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ Dri-FIT ショートスリーブ ランニングトップ
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ Dri-FIT ショートスリーブ ランニングトップ
￥7,590
(税込)
ナイキ エアロスイフト
ナイキ エアロスイフト ウィメンズ Dri-FIT ADV ランニングシングレット
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ウィメンズ Dri-FIT ADV ランニングシングレット
￥12,430
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ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ Dri-FIT ミッドライズ 2イン1 ランニングショートパンツ
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ Dri-FIT ミッドライズ 2イン1 ランニングショートパンツ
￥9,680
(税込)
ナイキ ユニバーサ
ナイキ ユニバーサ ウィメンズ Dri-FIT ショートスリーブ トップ
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ナイキ ユニバーサ
ウィメンズ Dri-FIT ショートスリーブ トップ
￥9,020
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ACG ドロミテ
ACG ドロミテ コーデュロイ ジャケット
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ACG ドロミテ
コーデュロイ ジャケット
￥20,790
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ACG ドロミテ
ACG ドロミテ コーデュロイ ショートパンツ
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ACG ドロミテ
コーデュロイ ショートパンツ
￥14,300
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ACG ドロミテ
ACG ドロミテ ベスト
ベストセラー
ACG ドロミテ
ベスト
￥18,700
(税込)
Nike プロ 365
Nike プロ 365 ウィメンズ 13cm ショートパンツ (プラスサイズ)
ベストセラー
Nike プロ 365
ウィメンズ 13cm ショートパンツ (プラスサイズ)
￥3,899
(税込)
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ジョーダン スポーツ
ジョーダン スポーツ ウィメンズ ミディアムサポート パッディド ジャンプマン ブラ
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ジョーダン スポーツ
ウィメンズ ミディアムサポート パッディド ジャンプマン ブラ
￥4,499
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ナイキ スポーツウェア
ナイキ スポーツウェア ウィメンズ ルーズ ハイウエスト パラシュート パンツ
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ナイキ スポーツウェア
ウィメンズ ルーズ ハイウエスト パラシュート パンツ
￥11,099
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ナイキ インディ ハイ サポート
ナイキ インディ ハイ サポート ウィメンズ パッディド フロントジップ スポーツブラ
ベストセラー
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ウィメンズ パッディド フロントジップ スポーツブラ
￥6,930
(税込)
ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ Dri-FIT UV ロングスリーブ クルーネック ランニングトップ
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ Dri-FIT UV ロングスリーブ クルーネック ランニングトップ
￥7,599
(税込)
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ナイキ スポーツウェア
ナイキ スポーツウェア ウィメンズ ルーズ ミッドライズ サテンパンツ
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ウィメンズ ルーズ ミッドライズ サテンパンツ
￥8,699
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オランダ エナジー
オランダ エナジー メンズ ナイキ Dri-FIT ショートスリーブ サッカートップ
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オランダ エナジー
メンズ ナイキ Dri-FIT ショートスリーブ サッカートップ
￥9,399
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ACG モルフォ
ACG モルフォ Storm-FIT ADV レイン パンツ
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ACG モルフォ
Storm-FIT ADV レイン パンツ
￥31,699
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ナイキコート スラム
ナイキコート スラム ウィメンズ Dri-FIT テニスドレス
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ナイキコート スラム
ウィメンズ Dri-FIT テニスドレス
￥15,299
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ナイキ ワン
ナイキ ワン ウィメンズ Dri-FIT ミッドライズ ウーブン パンツ
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ウィメンズ Dri-FIT ミッドライズ ウーブン パンツ
￥9,399
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ACG ファイブ タワーズ
ACG ファイブ タワーズ ジップオフパンツ
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ACG ファイブ タワーズ
ジップオフパンツ
￥22,299
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ナイキ ユニバーサ ウィメンズ ミディアムサポート パッディド スポーツブラ タンクトップ
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ウィメンズ ミディアムサポート パッディド スポーツブラ タンクトップ
￥7,299
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ナイキ スウッシュ ミディアムサポート
ナイキ スウッシュ ミディアムサポート ウィメンズ パッディド スポーツブラ
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ウィメンズ パッディド スポーツブラ
￥4,499
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ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ レペル パッカブル ランニングジャケット
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￥15,599
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ナイキ ストライク
ナイキ ストライク サッカー クルー ソックス
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サッカー クルー ソックス
￥2,099
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ナイキ インディ ライトサポート
ナイキ インディ ライトサポート ウィメンズ パッディド アジャスタブル スポーツブラ
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ウィメンズ パッディド アジャスタブル スポーツブラ
(税込)
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Nike ワン
Nike ワン ウィメンズ ウーブン ショートパンツ
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Nike ワン
ウィメンズ ウーブン ショートパンツ
￥4,999
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ACG ウルフツリー プラス
ACG ウルフツリー プラス フリース パンツ
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ACG ウルフツリー プラス
フリース パンツ
￥14,599
(税込)
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エイジャ
エイジャ イジャ ウィルソン ウィメンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
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エイジャ
イジャ ウィルソン ウィメンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
￥7,599
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ナイキ ワン
ナイキ ワン ウィメンズ レペル ハイウエスト ウーブン パンツ
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ナイキ ワン
ウィメンズ レペル ハイウエスト ウーブン パンツ
￥7,499
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ジョーダン フライト
ジョーダン フライト ウィメンズ フリース パンツ
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ジョーダン フライト
ウィメンズ フリース パンツ
￥9,499
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ナイキ 24.7 PerfectStretch
ナイキ 24.7 PerfectStretch ウィメンズ Dri-FIT ハイウエスト ショートパンツ
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ウィメンズ Dri-FIT ハイウエスト ショートパンツ
￥8,199
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ナイキ スポーツウェア
ナイキ スポーツウェア ウィメンズ プリーツパンツ
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ナイキ スポーツウェア
ウィメンズ プリーツパンツ
￥9,599
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ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ Dri-FIT フルジップ ミッドレイヤー ランニングトップ
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ Dri-FIT フルジップ ミッドレイヤー ランニングトップ
￥8,699
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ナイキ インディ ハイ サポート
ナイキ インディ ハイ サポート ウィメンズ パッディド アジャスタブル スポーツブラ
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ウィメンズ パッディド アジャスタブル スポーツブラ
￥5,299
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ナイキ スポーツウェア
ナイキ スポーツウェア ウィメンズ ベロア パンツ
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ナイキ スポーツウェア
ウィメンズ ベロア パンツ
￥6,699
(税込)
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ナイキ ACG
ナイキ ACG ウィメンズ Dri-FIT ハイウエスト 10cm トレイル ランニングショートパンツ
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ナイキ ACG
ウィメンズ Dri-FIT ハイウエスト 10cm トレイル ランニングショートパンツ
￥10,799
(税込)
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ナイキ プロ シームレス
ナイキ プロ シームレス ウィメンズ ライトサポート パッディド スポーツブラ
リサイクル素材
ナイキ プロ シームレス
ウィメンズ ライトサポート パッディド スポーツブラ
￥4,499
(税込)
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ナイキ エアロスイフト
ナイキ エアロスイフト ウィメンズ Dri-FIT ADV ミッドライズ ブリーフラインド 8cm ランニングショートパンツ
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ナイキ エアロスイフト
ウィメンズ Dri-FIT ADV ミッドライズ ブリーフラインド 8cm ランニングショートパンツ
￥8,699
(税込)
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ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ レペル ハイウエスト ランニングショートパンツ (インナー付き)
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ レペル ハイウエスト ランニングショートパンツ (インナー付き)
￥8,699
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ナイキ フォーム
ナイキ フォーム ウィメンズ ショートスリーブ トップ
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ナイキ フォーム
ウィメンズ ショートスリーブ トップ
￥5,999
(税込)
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ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ Dri-FIT ランニングタンクトップ
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ Dri-FIT ランニングタンクトップ
(税込)
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ナイキ ワン
ナイキ ワン ウィメンズ Therma-FIT フルジップ トップ
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ナイキ ワン
ウィメンズ Therma-FIT フルジップ トップ
￥7,799
(税込)
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ナイキ スウィフト
ナイキ スウィフト ウィメンズ ハイサポート スポーツブラ (軽量裏地付き)
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ナイキ スウィフト
ウィメンズ ハイサポート スポーツブラ (軽量裏地付き)
￥6,799
(税込)
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ACG ボールト
ACG ボールト Dri-FIT ロングスリーブ トップス
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ACG ボールト
Dri-FIT ロングスリーブ トップス
￥11,399
(税込)
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地球環境に優しい素材を50％以上使用 - アパレル

これらの製品には、オーガニックコットン素材、リサイクルポリエステル素材、またはオーガニックコットンとリサイクルポリエステルの混紡素材を50％以上使用しています。オーガニックコットンは、農薬や化学肥料を使用せず、従来のコットンより少ない量の水で栽培されます。また、リサイクルポリエステルは、廃棄物とNikeの二酸化炭素排出量を削減します。

Nikeが素晴らしい着心地の製品を提供できる理由は、製品に使用する素材への強いこだわりがあるからです。製品が出来上がるまでの原材料の育成方法、収穫方法から処理方法までを、一切妥協することなく、厳しくチェックしています。Nikeは、ポリエステルやコットンなど、製品に最も多く使用される素材を重視しています。リサイクルポリエステルを使用すると、廃棄物の量を削減できるだけでなく、再生品ではないポリエステルと比較して二酸化炭素の排出放出量が約30％削減されます。オーガニックコットンの栽培に使用される水、農薬、化学肥料は、従来のコットンより少なく抑えられています。こうして環境に与える影響を低減しながら、これまで通り高い品質と機能性を備えた製品を提供しているのです。

サステナビリティの詳細については、Nikeのサイトをご覧ください。製造する製品に責任を持ち、私たちを取り巻く環境の保護を支援するNikeの取り組みをご紹介しています。