いつものワークアウトにスーパーセットを取り入れて効率よくスタミナアップ

ドロップセットでは、1つのエクササイズを2セット連続して行う。 この手法において、2つのセット間で唯一変わるのは、ウエイトの重量を落とすことだ。 「できる限り多くのレップ数(AMRAP:as many reps as possible)」というフレーズを聞いたことはないだろうか。ドロップセットは、このAMRAPや、限界まで追い込むトレーニングと似たような考え方になる。



最初のセットで限界に達したら、重量を落としてさらにトレーニングを続けるという、 スタミナの強化に高い効果が期待できる手法だ。



ボディビルディングにスーパーセットを取り入れるなら、おそらくドロップセットが最も有効だと言っていいだろう。 これに初めて言及したのが、『Body Culture』という1940年代のボディビルディングの雑誌だと言われている。



2018年に『Journal of Sports Medicine and Physical Fitness』で発表された研究では、筋肉の成長に対するドロップセットの有効性が検証された。 対象者は、2つのグループに分けられ、片方のグループは上腕三頭筋のドロップセットを行い、もう片方のグループは従来のトレーニングを行った。



6週間後、どちらのグループも上腕三頭筋が大きくなり、筋力が向上した。 ドロップセットを行ったグループの方が、結果が若干良かったものの、統計的に優位な差は認められなかった。 しかし、ドロップセットはワークアウトがかなり短時間で済むことを考慮に入れると、大きなメリットがあると言える。