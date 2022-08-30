フォアハンド上達のコツをコーチが伝授

コートでのスキルを向上させるシンプルな方法は、テニスのフォアハンドを上達させることだ。

「テニスでサーブの後に最も重要になるショットは、間違いなくフォアハンドです」と言うのは、フォーダム大学でテニスのディレクターと女子テニスのヘッドコーチを兼任するマイケル・ソウターだ。

フォアハンドは、テニスラケットのフェイスが前を向くように握って打つストロークだ。 相手のショットをパワフルでコントロールの効いたストロークで打ち返すのに必須のテクニックである。

「ありがたいことに、フォアハンドはマスターするのが最も簡単なショットの1つです」と、元プロテニス選手のカクペル・オウシャンは言う。 そのうえ、実際に使われているフォアハンドのスタイルは数多くある。

とは言っても、フォアハンドは一般的に3つのフェーズに分けられる。

1. ユニットターン。 これは、フォアハンドを打とうと構える際の最初のステップになる。 全米テニス協会が指摘しているように、腰と上半身を1つのユニットと考えて体を回転させると効果的だ。 スプリットステップを踏み、上半身とラケットを一体化させてラケットを振る。



2. バックスイング。 体とラケットを回転させたら、腕はそのままラケットをループ状または「C」字状に後ろへ動かす。 これをバックスイングと呼ぶ。



3. フォロースルー。 ラケットを握った腕をボールに向かって伸ばし、体を横切ってフォロースルーを行う。 これで、スイングが完成する。

「従来、フォロースルーは常に肩より上で行うように教えられてきましたが、現代のゲームでは、ずっと多くのバリエーションが見られます」と、ソウターは言う。

これらのフェーズを確実にモノにして、ゲームをレベルアップさせよう。 もっと詳しいガイドが必要なら、ここで紹介するヒントをチェックしよう。テニスのフォアハンドを上達させるためのコツをテニスコーチが説明している。