テニスが上達するドリル練習

米国プロテニス協会（USPTA）認定エリート・プロフェッショナルで、テニスワールドNYCで教えるロバート・ビュチェリによると、テニスのドリルが重要なのは、同じ動作を繰り返すという特徴があるからだそうだ。

「ボールを打つ感覚を掴み、自信を持ってプレーするには反復練習が欠かせません」と彼は言う。

さらにビュチェリは、テニスが上手くなるかどうかの大切なポイントは「攻撃」だと付け加えた。コート上で素早くボールを打ち、つま先立ちで構えるなど、効果的に攻撃力を発揮するには「自信と筋肉の記憶が必要」なのだそうだ。

元プロテニスプレーヤーでロサンゼルスを拠点に活動するコーチ、カクペル・オウシャンによると、ドリルはテニス習得の助けにもなるそうだ。 「テニスを始めたばかりなら、テニスの基礎や正しいテクニックを学び、習得を早めるうえでドリルは最適です」と彼は語る。 初心者ばかりでなく、テニスの経験者でも、ドリルに取り組むことで、まだまだ上達が期待できる部分があると、 USPTAの殿堂入りを果たしたテニスコーチであり、リック・マッチ・テニスアカデミーの創設者でもあるリック・マッチは言う。