座っている時間を減らそう

日常的に運動を楽しむアスリートからプロのアスリートまで、僕がトレーニングを担当するほぼ全員が、長時間座って過ごした結果として大臀筋と腰に問題を抱えている。数千年を掛けて人間の体がどのように作られ、使われてきたかを考えてみよう。食料を求めて一日中動き回るために作られ、使われてきた。だが、現在はこれまで以上に多くの時間を座って過ごしている。それで体に問題が生じても何ら不思議ではない。



長時間座って過ごすことによる影響を和らげるには、柔軟性をキープするうえで重要な部分の可動域を高めることが最善策だ。毎晩、このストレッチのルーチンを20分かけて取り組んでみよう。