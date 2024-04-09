シューレースの結び方

シューレースの標準的な結び方は必ずしもランニングシューズを固定するのに最適というわけではないが、普段履いているシューズにはぴったりだ。 ほどけにくくする必要がある場合は二重結びにするが（4つ目の結び方を参照）、 たいていは一重で十分だ。

シューレースの標準的な結び方は次の通り。

「X」をつくるようにシューレースを交差させる。 上側のシューレースの先を下側のシューレースにくぐらせて引く。 シューレースの片方の端に輪を作る。 その輪にもう一方のシューレースを1回巻き付ける。 巻き付けたシューレースでも小さな輪を作り、真ん中の「穴」にその輪を通す。

ちょう結びとも呼ばれ、現在最もよく使われているシューレースの結び方だ。