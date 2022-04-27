ダイエット vs エクササイズ：減量のために重要なのはどちら？

運動の効果は、体重減少という枠の中でしか考えられていないことが多い。 体重を減らす効果が最も高いのは、どのようなワークアウトか？ 体重を減らすには、週に何回ワークアウトをするべきだろうか？ 何カロリー燃やせるのだろうか？ こうした疑問は、体重の変化というただ1つの成果だけに着目している。

減量を目指している場合、身体を動かすことには明らかなメリットがある。 身体を動かすと、TDEE、つまり1日の総消費カロリーが増えるからだ。 TDEEは、次の要因によって決まる。

年齢

身長

体重

性別

アクティビティレベル

身体組成

TDEEが重要なのは、カロリーを過剰摂取する（必要以上に食べる）と体重が増え、 カロリーが不足すると（食べる量が少ないか、消費量が多いと）体重が減るからだ。

そのため、多くの人が「体重を減らしたいなら、運動量を増やす必要がある」と考える。 しかし、全くその通りという訳ではない。