感謝の気持ちを育くむ方法

人は比較をするものだ。私たちは常に自分と人を比較している。また、私たちの社会では、常により多くのことを求めるように教えられている。こうした考えは、感謝の気持ちを失わせる可能性がある。与えられているものに感謝できなくなり、感謝の気持ちへの妨げとなる。



最も大切なことはお金に換えられない。ありがたいものが何もないような気がして、苦しみ、イライラし、怒っているとき、息をつこう。1回、意識して深く呼吸をしてみよう。それだけで、気持ちをリセットして、感謝の気持ちを育むことができる。



常に感謝の気持ちを保つために、毎日3つ、有難いと感じたことを書き留めよう。あっと驚くようなことでなくていい。ワークアウトや、美味しい食事や、大切な人と気持ちよく散歩したことなどでいい。このささいな行為を毎日続けることで、驚くべき効果が期待できる。毎日感謝したいことを3つ書き留めることが、健康を大幅に増進できることが調査で明らかになっている。



考えてみれば、こうした調査結果はまったく理にかなっている。感謝の気持ちを持っているとき、気持ちを悪くすることはない。感謝の日記を付けて、自分が持っていないものではなく、持っているものに意識を向けよう。そうすれば感謝すべきことがすぐに見つかるだろう。