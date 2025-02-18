ACGが目指す世界平和

地球上で安らぎを得るためのACGのガイド
安らぎ。その定義は人それぞれだが、ACGは、あなたが安らぎを見つけられるよう全力を尽くしたい。まずは自然の中から探索をスタート。このガイドでは、自然と触れ合い、忙しい毎日に安らぎをもたらすためのさまざまな方法を紹介する。近くの公園やお気に入りのアウトドアスポットで試してみよう。便利で役に立つ方法が記載されているので、このページを数日間、数週間、数ヵ月、数年間でも開いたままにして、安らぎを探しに出かけてみるのもいい。戻ってきた時には、あなたが見つけた安らぎを是非教えてほしい。
毎日自然と触れ合うための方法
自然が私たちにもたらす効果は、実際に体験してみるとはっきりわかる。だが、誰もが荷物をまとめてスミスロックのトレッキングに行けるわけではない。ACGの新しいガイドでは、田舎、郊外、大都市など、どんな場所にいても毎日自然と触れ合うための方法を紹介。図表なども取り入れ、詳しく解説する。
ステップ1：自然はいたるところにある。毎日注意深く観察し、今まで見落としていた可能性のある小さなものを見つけてみよう。舗道のすき間から生えた小さな草だって自然の一部なのだ。
ステップ2：今週は、近くにある公園や公共のアウトドアスポットを訪れてみよう。楽しい時間が過ごせることは間違いない。
ステップ3：月に1回、ハイキングにでかけたり、自然の中をゆっくりと散歩したりすることを目標にしてみよう。こうすることで、自分の周りにある環境をより楽しむことができる。その際は、友達を連れていくのをお忘れなく。二足歩行の友達でも、四つ足の友達でも、足が100本ある友達でも、ACGは友達としてカウントする。
ステップ4：国立公園に行ってみたい場合は、年に1回出かける旅行先として計画し、実現させよう。自分の運命は自分でコントロールするのだ。とはいえ、もし本当に運命というものがあるのなら、誰もコントロールできないはず…。こうした深い問いを、旅の間に考えてみるのもいい。
体全体で自然を感じる方法
ペースを落としてみる。少し休み、五感を使ってみる。何が聞こえ、どんな匂いがし、何が見えるだろうか。ここで大切なのは、体全体で感じること。自然の中を散歩に出かければ、ストレスが減っていくのを感じられるだろう。さあ、大きく深呼吸。
ステップ1：「今」に集中してみよう。心地良い場所を見つけて座り、頭の中を駆け巡っている考えをすべて押し出してみる。想像していた以上に、頭の中がいっぱいだったと気付くかもしれない。
ステップ2：外にいる時は、五感を使ってみよう。何かを触る時は、その物に対して敬意を持つ。何かの匂いを嗅ぐ時は、怖がらずに近くまで寄ってみる。何かを味わう時は、対象の気持ちを傷つけないよう注意すること。
ステップ3：木からは落ち着いた気持ちになれるエネルギーが発されている。次にチャンスが訪れた時に、木をハグしてみよう。きっと感謝したい気持ちになるはずだ。
母なる惑星を尊重する方法
この惑星は、呼吸をする生き物だ。その名は「地球」。あなたの母だ。このACGのガイドでは、私たちの母を尊重するための最善策をまとめた。持ってきた荷物を出す方法、生き物を踏まないための方法、そして誕生日プレゼントにもらった真っ赤なエレキギターを弾いてはいけない場所について学んでおこう。今こそ、母をやさしく労る時だ。
ステップ1：トレイルを歩いている時にゴミを見つけたら、拾って後で適切に処分しよう。汚いと感じた時は、母はどう感じているのかを想像してみるといい。
ステップ2：足を踏み出す場所に注意する。小さな生き物にも大きな感情がある。
ステップ3：石積みや大きな音で音楽をかけるなどの行為は、母なる大地に危害を加えることになる。自然の生態系の管理は、自然の力に任せよう。屋外の環境を守り、称えることで調和が見つかる。
スマートフォンの存在を忘れる方法
スマートフォンは必要ない。このガイドを読むためには必要だが、自然の中で過ごす時間は簡単にリラックスでき、デジタルデバイスがなくても楽しめるとすぐにわかるだろう。ここでは、スマートフォンから離れることで、大きな安らぎを得られるという事実を紹介。この記事を読み終わったら、小さな穴か大きな湖にスマートフォンを投げ込むか、しばらく電源をオフにして過ごしてみよう。
ステップ1：スマートフォンがない状態に慣れる。手の上に棒を乗せてバランスを取る、水切りをするなど、デバイスを持たずに「今」の瞬間により意識を集中させてみよう。
ステップ2：自然を独創性の泉として活用し、気をそらしてみる。木炭でデッサンをしたり、小さな絵を描いたりしてみよう。
ステップ3：友達と体験を共有できるアクティビティを探してみる。友達はいいものだ。