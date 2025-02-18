ステップ1：自然はいたるところにある。毎日注意深く観察し、今まで見落としていた可能性のある小さなものを見つけてみよう。舗道のすき間から生えた小さな草だって自然の一部なのだ。



ステップ2：今週は、近くにある公園や公共のアウトドアスポットを訪れてみよう。楽しい時間が過ごせることは間違いない。



ステップ3：月に1回、ハイキングにでかけたり、自然の中をゆっくりと散歩したりすることを目標にしてみよう。こうすることで、自分の周りにある環境をより楽しむことができる。その際は、友達を連れていくのをお忘れなく。二足歩行の友達でも、四つ足の友達でも、足が100本ある友達でも、ACGは友達としてカウントする。



ステップ4：国立公園に行ってみたい場合は、年に1回出かける旅行先として計画し、実現させよう。自分の運命は自分でコントロールするのだ。とはいえ、もし本当に運命というものがあるのなら、誰もコントロールできないはず…。こうした深い問いを、旅の間に考えてみるのもいい。