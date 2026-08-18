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Sneakers e scarpe running invernali

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Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Scarpa impermeabile da running su strada con dettagli dal design rifrangente – Donna
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Nike Omni Multi-Court
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
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Scarpe da running per l'inverno: la protezione di cui hai bisogno

Che la tua passione sia il trail running o la corsa sul tapis roulant, le scarpe da running invernali Nike trattengono il calore al calare delle temperature. I nostri modelli sono progettati per dare il massimo in qualsiasi condizione climatica, donando ai piedi un comfort eccellente e un supporto ideale anche nelle giornate più fredde.


Siamo stati il primo brand di articoli sportivi a integrare l'innovativo tessuto GORE-TEX nelle tomaie delle nostre scarpe da running e continuiamo a farlo ancora oggi. I pori del materiale, simili a quelli del mesh, mantengono i piedi asciutti senza compromettere la traspirabilità. Le nostre scarpe invernali da trail running presentano una gomma più aderente e alette più profonde rispetto alle normali scarpe da corsa, offrendo così una maggiore protezione dagli elementi. Inoltre, le suole Storm Tread sono realizzate per imitare il motivo di trazione degli pneumatici invernali. Pozzanghere e buche non sono un problema, poiché l'acqua scivola velocemente senza compromettere l'aderenza della scarpa. In più, potrai correre in sicurezza grazie ai modelli ad alta visibilità con elementi riflettenti. In alternativa, opta per scarpe invernali da running in colori vivaci, ideali per farti notare e proteggerti nelle giornate uggiose.


Se cerchi il massimo calore, scegli scarpe da running per l'inverno con rivestimento interno in fleece: affronterai anche le corse più intense con la comodità di una morbida imbottitura. Hai bisogno di più slancio? Con la schiuma ZoomX hai maggiore spinta per le distanze più lunghe. Molti dei nostri modelli dispongono di un piatto suola in fibra di carbonio per rendere ogni tua falcata più propulsiva. Per un tocco di elasticità extra, dai un'occhiata alle versioni con schiuma ReactX, in grado di offrire un ritorno di energia superiore del 13% rispetto alla schiuma Nike React. Inoltre, vanta un'impronta di carbonio ridotta grazie a un innovativo processo produttivo. Rientra tutto nell'iniziativa Nike Move to Zero, la missione con cui intendiamo azzerare le emissioni di carbonio e gli sprechi dell'azienda.