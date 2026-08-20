Abbigliamento da palestra per l'inverno

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Nike Primary NanoKnit Pantaloni jogger ad alte prestazioni con protezione UV Dri-FIT – Uomo
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Nike Primary NanoKnit Felpa pullover ad alte prestazioni con cappuccio e protezione UV Dri-FIT – Uomo
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Nike Pro Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
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Abbigliamento invernale da palestra: riscalda il tuo allenamento

Continua ad allenarti anche quando arriva il freddo, grazie alla nostra collezione di abbigliamento da palestra per l'inverno. Troverai morbide felpe traspiranti con cappuccio e zip integrale, comodi pantaloni jogger in fleece e scarpe invernali resistenti per affrontare gli spostamenti sotto la pioggia. Non dimenticare accessori come guanti, scaldacollo e berretti, oltre naturalmente alle calze ammortizzate con suola spessa in French Terry che proteggono i piedi durante le corse mattutine al freddo.


Rinnova il tuo abbigliamento da palestra per l'inverno con felpe e pantaloni jogger dotati della tecnologia Nike Therma-FIT. Questo tessuto innovativo gestisce la temperatura naturale del corpo per trasmetterti il giusto livello di calore e comfort quando fa più freddo. Il materiale in fleece isolante è morbidissimo, con una texture spazzolata all'interno per un comfort eccezionale. Se ti alleni all'aperto, scegli una giacca leggera con cappuccio e rivestimento idrorepellente per proteggerti da acquazzoni improvvisi. Trovi anche modelli facili da trasportare che si ripongono ordinatamente in una custodia sottile integrata per la massima praticità.


Hai bisogno di strati base ad alte prestazioni per completare il tuo outfit da palestra per l'inverno? Troverai maglie a maniche lunghe e leggings da fitness coordinati in tessuti morbidi ed elasticizzati, che ti aiutano a muoverti in modo naturale. Inoltre, grazie ai materiali traspiranti la pelle rimane fresca e asciutta anche durante gli esercizi ad alta intensità, mentre le cuciture piatte fanno in modo che il capo mantenga una forma ordinata e contribuiscono a prevenire le irritazioni. Desideri versatilità? Le maglie aderenti con orlo allungato possono essere indossate comodamente, sia dentro che fuori dai pantaloni.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli l'abbigliamento da palestra invernale contrassegnato con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.