Cosa cercare in un paio di scarpe da running invernali
Guida agli acquisti
Le migliori scarpe da running invernali ti aiutano a proteggerti dalle intemperie senza rinunciare al meglio in termini di prestazioni.
Solo perché freddo e gelo iniziano a farsi sentire, non vuol dire che devi rinunciare ad allenarti all'aperto. Devi soltanto adottare un approccio più strategico. Ad esempio, le scarpe che potevano andare bene per correre in estate o in autunno potrebbero non essere l'ideale per affrontare i pericoli che accompagnano l'inverno.
La ricerca suggerisce che le basse temperature, così come la pioggia e la neve, possono aumentare il rischio di infortuni muscoloscheletrici, quindi per scongiurare tale eventualità è meglio indossare scarpe da running progettate per affrontare l'inverno. Tenendo questo a mente, qui troverai informazioni per scegliere il paio di scarpe invernali che ti aiuterà a mantenere alto il livello in allenamento e ad avere piedi al caldo.
Impermeabilità
Che tu corra su strade bagnate, terreni fangosi o sentieri innevati, la cosa più importante è che i tuoi piedi restino asciutti. Il rischio della comparsa di vesciche e altri problemi diminuisce quando indossi scarpe comode che ti tengono i piedi asciutti, quindi è meglio cercarne un paio che possano proteggerti al meglio. Nike Pegasus 41 GORE-TEX e Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX sono due modelli ideali per il running perché dotati di una tecnologia che unisce resistenza, protezione antivento e traspirabilità.
Isolamento
L'isolamento termico è la capacità di una scarpa di trattenere il calore corporeo proteggendoti al contempo dal vento. La maggior parte dei modelli impermeabili offre un isolamento adeguato in condizioni invernali miti, soprattutto se indossi le calze invernali giuste, ma per le giornate più rigide potrebbero non bastare. Ecco perché è meglio cercare scarpe da running invernali che offrano un livello di comfort elevato. La scarpa per l'inverno Nike Pegasus Trail 5 non solo sfoggia una tomaia impermeabile in GORE-TEX, ma è anche dotata di un'intersuola in schiuma ReactX dalla reattività superiore.
Visibilità
Nei mesi invernali le giornate sono più corte, quindi è più probabile che ti capiti di correre con poca luce. Inoltre, i veicoli hanno bisogno di più tempo per arrestarsi sul bagnato, pertanto essere ben visibili da lontano è indispensabile. Cerca scarpe con dettagli rifrangenti, come Nike Pegasus 41 PRM. Sono perfette per correre su strada tutti i giorni, hanno una calzata regolabile e offrono un'andatura reattiva.
Trazione
I pericoli dell'inverno non vanno sottovalutati. Potresti incappare in pozzanghere e tratti ghiacciati, e senza il giusto grip o la trazione ideale il tuo percorso si trasformerebbe in una pista di pattinaggio. Quando confronti i vari modelli da running invernali, cercane uno che abbia una trazione maggiore rispetto a una scarpa estiva per correre su strada. Considera Nike Pegasus 41 GORE-TEX e Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX. Sono entrambe ottime alternative perché realizzate con suola Storm Tread per le superfici bagnate e scivolose, e la suola della seconda offre grip e trazione superiori su qualsiasi terreno.
Copertura
Se corri o cammini su sentieri innevati, probabilmente una scarpa a taglio basso non ti proteggerà a dovere dal freddo, così come non impedirà alle tue calze di inzupparsi. Considera una scarpa da running invernale con silhouette a taglio alto per una maggiore copertura dal freddo e la trazione necessaria per affrontare qualsiasi condizione meteo. Ad esempio, la scarpa da trail running Nike Zegama 2 da donna presenta una ghetta alla caviglia per contribuire a proteggerti dai detriti sugli sterrati, mentre il mesh tecnico sulla tomaia e sull'area interna del tallone offre stabilità e copertura.
Altri fattori da considerare
Oltre alle cinque caratteristiche principali elencate qui, ci sono altri aspetti da tenere a mente quando scegli le scarpe da running invernali. Per esempio, è meglio provarle con calze da running invernali, che in genere sono più spesse di quelle da tutti i giorni e contribuiscono a darti supporto quando la temperatura si abbassa.
Per prepararti al meglio e correre in totale comfort e sicurezza, scegli un paio di scarpe da running per la stagione invernale in grado di soddisfare tutti questi requisiti. E magari evita di uscire durante una tormenta di neve!
Testo di Elizabeth Millard