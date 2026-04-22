Abbigliamento e vestiti estivi(349)

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Nike Stride
Nike Stride Giacca da running con protezione UV Repel – Uomo
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Nike Stride
Giacca da running con protezione UV Repel – Uomo
129,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
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Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
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Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
54,99 €
Nike Stride
Nike Stride Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike Stride
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running packable Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running packable Repel – Donna
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Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
Best seller
Nike Dri-FIT
T-shirt da training – Uomo
32,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Canotta da training – Uomo
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Canotta da training – Uomo
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike AeroSwift
Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia a manica corta – Ragazzo/a
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Maglia a manica corta – Ragazzo/a
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts in tessuto – Ragazzo/a
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Shorts in tessuto – Ragazzo/a
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Nike Primary
Nike Primary Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
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Nike Primary
Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
49,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia oversize in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia oversize in raso – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
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Shorts ampi a vita media in raso – Donna
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Camicia UV Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
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Camicia UV Dri-FIT – Uomo
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
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Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
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Nike MAVN
Nike MAVN Pantaloncini da running 8 cm a vita media con Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Pantaloncini da running 8 cm a vita media con Dri-FIT – Bambina/Ragazza
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt boxy a manica corta - Donna
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T-shirt boxy a manica corta - Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize a manica corta – Donna
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
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Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
84,99 €

Outfit per l'estate: allenati al massimo

Quando arrivano le giornate più calde, l'abbigliamento e i vestiti estivi Nike ti aiutano a mantenere freschezza e concentrazione. Utilizziamo tessuti leggeri e traspiranti che lasciano circolare l'aria, mentre le linee aerodinamiche ti danno una completa libertà di movimento. Scegli tra top e shorts per una copertura minima, oppure maglie a maniche lunghe e pantaloni per una maggiore protezione dal sole.


Comfort e freschezza


In Nike sappiamo che mettere alla prova i propri limiti significa sudare. Per questo la nostra gamma di abbigliamento estivo è dotata dall'acclamato materiale Dri-FIT, che utilizza fibre tecniche per allontanare l'umidità e farla evaporare rapidamente, così mantieni la freschezza e la concentrazione più a lungo. Per un maggiore comfort, cerca i capi con inserti in mesh, posizionati nelle zone dove si accumula più calore per favorire un migliore flusso d'aria dove ne hai più bisogno.


Proteggiti sotto il sole


Sei amante del running o del trekking? Oppure pratichi uno sport con racchetta? Se il tuo allenamento ti porta all'aperto, devi proteggerti dal sole. Gli outfit per l'estate Nike con protezione UV aiuta a bloccare i dannosi raggi UVA e UVB sulle parti della pelle coperte dai capi. Non dimenticare i pratici dettagli, come le maniche con occhielli per il pollice, ideate per mantenere un fit perfetto, e i tessuti stretch che facilitano i movimenti.


Prestazioni a 360°


Costruisci il tuo successo su basi solide con un paio di scarpe di qualità professionale, parte della nostra collezione estiva. Le suole sono disponibili in una vasta gamma di modelli per adattarsi al tuo sport preferito: per gli allenamenti su superfici dure, scegli design con battistrada leggermente testurizzati e suole in gomma, che offrono l'aderenza e la durata necessarie per affrontare lunghe distanze. Se preferisci lo sterrato, i modelli per il trekking e il trail running sono dotati di scanalature studiate per mantenere la stabilità su terreni irregolari. Inoltre, la schiuma reattiva offre l'ammortizzazione di cui hai bisogno per assorbire urti e impatti. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento e il rischio di lesioni. Per una sensazione di energia ed elasticità, opta per scarpe con le innovative unità Nike Air, che danno la spinta necessaria per affrontare la corsa, falcata dopo falcata.


Abbigliamento estivo performante per futuri campioni e campionesse


Crediamo che i giovani atleti e atlete meritino gli stessi capi di qualità delle icone che li ispirano. Ecco perché realizziamo l'abbigliamento estivo per bambini e ragazzi con tessuti elasticizzati che favoriscono una gamma completa di movimenti. I materiali traspiranti consentono di eliminare il sudore e il calore in eccesso, mantenendo il comfort. Se la temperatura scende, i bambini possono vestirsi a strati con capi leggeri che bloccano le correnti d'aria e assicurano calore.


Move to Zero di Nike


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Vuoi unirti alla nostra missione? Cerca l'abbigliamento estivo Nike con la nostra etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.