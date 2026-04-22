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Pantaloncini corti estivi(109)

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Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
69,99 €
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts in tessuto – Ragazzo/a
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Nike Sportswear
Shorts in tessuto – Ragazzo/a
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita media in raso – Donna
49,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Pantaloncini da running 8 cm a vita media con Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Pantaloncini da running 8 cm a vita media con Dri-FIT – Bambina/Ragazza
47,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
59,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts 20 cm Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts 20 cm Dri-FIT UV – Uomo
94,99 €
Nike Tech
Nike Tech Shorts in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
Nike Tech
Shorts in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
64,99 €
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
54,99 €
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Hybrid 13 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Hybrid 13 cm Dri-FIT – Uomo
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
34,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts in tessuto – Uomo
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Nike Club
Shorts in tessuto – Uomo
39,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili Dri-FIT non foderati 18 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Shorts versatili Dri-FIT non foderati 18 cm – Uomo
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
32,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
Nike N.A.C.
Shorts da training in maglia 13 cm Dri-FIT – Uomo
59,99 €
NikeCourt
NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt
Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts in maglia - Uomo
Nike Club
Shorts in maglia - Uomo
39,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Shorts da tennis 15 cm Dri-FIT – Uomo
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NikeCourt Advantage
Shorts da tennis 15 cm Dri-FIT – Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts in tessuto – Uomo
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Nike Sportswear
Shorts in tessuto – Uomo
54,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Shorts Nike Dri-FIT – Uomo
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Nike Tech Helios
Shorts Nike Dri-FIT – Uomo
79,99 €

Shorts e pantaloncini per l'estate: caldo, non ti temo!

Quando le temperature iniziano a salire, scegli il giusto paio di shorts estivi che può fare la differenza. I nostri pantaloncini per l'estate ad alte prestazioni combinano proprietà antisudore e comfort, così puoi concentrarti esclusivamente sui tuoi obiettivi. Esplora la gamma di modelli Nike dal design funzionale che favorisce i movimenti, sia durante una corsetta per strada che in un allenamento impegnativo in palestra, oppure per il relax post attività.


Traspiranti e comodi


Affronta chilometri di corsa con gli shorts estivi dotati della tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto innovativo che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta e tu puoi dare ancora di più. Qualunque sia lo sforzo fisico, gli shorts estivi rimangano stabili grazie alla vita elastica che si adatta ai movimenti del corpo. La fodera ergonomica fornisce un sostegno leggero, così puoi contare su uno strato aggiuntivo senza appesantirti. Inoltre, le aperture laterali e le sezioni in mesh favoriscono il passaggio dell'aria e quindi una maggiore sensazione di freschezza.


Tessuti a prova di caldo


Quando il ritmo aumenta, occorrono tessuti in grado di gestire la temperatura. Scegli i pantaloni corti per l'estate in seersucker, un tessuto leggero e fresco che contrasta il caldo e non si appiccica alla pelle, grazie anche alle tasche foderate in mesh, per un look sempre elegante. Vuoi muoverti in totale libertà? Opta per i modelli ultraleggeri e flessibili, oppure scopri le alternative in materiale anti UV per una efficace protezione dal sole.


Trova il tuo fit perfetto


Cerchi la silhouette che fa per te? Non hai che l'imbarazzo della scelta nella gamma di pantaloncini estivi Nike. Per una sensazione di leggerezza che ti permetta di correre in piena libertà, esplora i nostri modelli a vita media, mentre se preferisci una copertura maggiore, per te sono ideali le varianti a vita alta con ampia fascia elastica che abbraccia il corpo assicurando comfort e sostegno. Non mancano modelli aderenti che valorizzano le forme, oppure opzioni più larghe e comode adatte a qualsiasi esigenza, oltre a shorts premaman progettati appositamente per sostenere la pancia in crescita.


Dettagli che fanno la differenza


In Nike sappiamo che i piccoli dettagli possono fare la differenza. Grazie alle pratiche tasche laterali dei nostri pantaloncini corti estivi, puoi portare con te gli oggetti essenziali anche durante l'allenamento. E se vuoi una maggiore sicurezza, scegli i modelli con tasche posteriori dotate di zip, perfette per riporre smartphone e tessere. La coulisse interna ed esterna consente di regolare il fit, mentre la fascia elastica in vita dà un tocco ordinato al look.


Partecipa alla nostra missione


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloncini corti estivi Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. È solo uno dei modi in cui stiamo affrontando questa sfida.