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Leggings e pantaloni estivi(15)

Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
32,99 €
NikeCourt
NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt
Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike Stride
Nike Stride Tights da running a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Tights da running a metà lunghezza Dri-FIT – Uomo
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Capri da training Dri-FIT – Bambina/Ragazza
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Nike Pro
Capri da training Dri-FIT – Bambina/Ragazza
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
47,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Nike Sportswear Classic
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts – Donna
Nike Sportswear
Shorts – Donna
44,99 €
Nike One
Nike One Shorts 12,5 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts 12,5 cm - Donna
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Ragazza
34,99 €

Pantaloni e leggings per l'estate: stile e leggerezza sotto il sole

Quando il caldo inizia a farsi sentire, scegli i freschi e confortevoli pantaloni e leggings estivi di Nike. Scopri modelli ad alte prestazioni in morbido tessuto a maglia, oltre a pantaloni da trekking con protezione UV. I leggeri leggings a compressione ti permettono di allenarti in tutta tranquillità, grazie ai materiali a prova di squat e di peso medio, che aderiscono al corpo dando al tuo look da allenamento un tocco in più.


Comfort assicurato


I nostri pantaloni per l'estate sono realizzati in un morbido tessuto che accompagna i tuoi movimenti, così come i tights e leggings estivi aderenti che presentano cuciture minime, per essere più lisci sulla pelle e ridurre la sensazione di sfregamento. L'ampia vita elastica assicura stabilità senza stringere, mentre il design modellante sostiene le forme del corpo dandoti la sicurezza di poter affrontare tranquillamente squat o sollevamento pesi impegnativi. Se invece preferisci un fit più ampio, dai uno sguardo alla nostra gamma di pantaloni e leggings con taglio svasato, ideali per una lezione di HIIT o di yoga, grazie ai materiali coprenti e al look aerodinamico.


A prova di sudore


La stagione calda richiede un abbigliamento performante realizzato con materiali traspiranti e tessuti antisudore. Alcuni dei nostri leggings per l'estate presentano sezioni in mesh all'altezza del polpaccio, per favorire il passaggio dell'aria e una maggiore freschezza durante gli allenamenti più intensi. Senza dimenticare i pantaloni estivi Nike con la tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto innovativo che allontana il sudore dal corpo favorendone una rapida evaporazione, lasciando la pelle asciutta.


Joggers unici per prestazioni al top


Qualunque sia la stagione, la corsa mattutina e la fase di riscaldamento richiedono strati aggiuntivi da togliere quando è necessario. La nostra selezione di pantaloni estivi comprende gli intramontabili joggers in fleece di peso medio e in French Terry. Questo materiale di cotone leggero è ideale per i mesi più caldi, poiché è naturalmente traspirante e assorbente, oltre a essere liscio al tatto all'esterno e particolarmente morbido all'interno grazie ai piccoli occhielli non spazzolati.


Abbigliamento di qualità per grandi avventure


I nostri pantaloni estivi sono pensati per l'attività fisica e le esplorazioni all'aria aperta, per questo li abbiamo resi versatili e comodi. Esplora i nostri modelli leggeri con protezione UV, che schermano dai raggi solari senza appesantire, con vita elastica e coulisse interna per un fit perfetto, nonché con cordini sul fondo che consentono di regolare la forma per un look personalizzato. Trovi anche modelli con finitura idrorepellente per non bagnarti in caso di pioggia.


I piccoli dettagli che fanno la differenza


Che si tratti di leggings estivi, pantaloni da trekking o pantaloni sportivi, i nostri modelli sono ricchi di dettagli, come le tasche, da quelle profonde con bottoni a pressione dei pantaloni a quelle aperte sul retro dei tights. Inoltre, grazie alle zip puoi riporre in sicurezza i tuoi oggetti di valore e portarli con te durante l'allenamento.


Correre per il pianeta


Vogliamo che le generazioni future possano correre per tante altre stagioni a venire. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli i leggings e i pantaloni estivi Nike contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.