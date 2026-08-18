Set da palestra coordinati: allenati con stile
Con i nostri completi da palestra, allenarti sarà ancora più bello: abbina leggings, shorts o pantaloni jogger a bra e comode felpe con cappuccio della nostra collezione ad alte prestazioni. Scopri i capi in tessuti leggeri ed elasticizzati, che non ostacolano i movimenti.
Per poter contare su una pelle fresca e asciutta anche durante le sessioni di allenamento più intense, scegli i completi da palestra con tecnologia Nike Dri-FIT che allontana l'umidità dal corpo, consentendole di evaporare rapidamente per una sensazione di comfort ideale. Se invece devi affrontare sollevamenti pesanti o affondi profondi, prediligi leggings con ampia fascia elastica in vita che assicura stabilità durante il movimento per allenarti in completa sicurezza. Inoltre, i tessuti a prova di squat ti offrono la copertura necessaria per eseguire in tranquillità gli esercizi più impegnativi.
Desideri un look completo? Abbina gli shorts o i leggings a un morbido top. La nostra gamma include tagli e design diversi, dai modelli corti e aderenti a quelli più comodi e ampi, così potrai trovare lo stile più adatto a te. Scopri i top con bra integrato che offrono un sostegno leggero, oppure sperimenta la sensazione di sicurezza di un bra a sostegno elevato dal design adattabile. Non tutti seguono lo stesso programma di allenamento: ecco perché i nostri capi di abbigliamento sportivo sono disponibili in un'ampia gamma di fit e livelli di sostegno. Troverai set coordinati da palestra perfetti per il tuo tipo di workout e adatti alle tue esigenze, dagli shorts con tasche in vita e slip integrato ai leggings a vita extra alta per la massima copertura.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli i completi da fitness contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.