  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Bottoms
    3. /
  3. Pantaloncini

Pantaloncini corti estivi(84)

Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm - Donna
29,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Challenger
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 13 cm – Uomo
37,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Challenger
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
37,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Nike Sportswear Classic
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
49,99 €
Nike
Nike Shorts da running Dri-FIT con slip interno – Donna
Materiali riciclati
Nike
Shorts da running Dri-FIT con slip interno – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Everything Wovens
Nike Sportswear Everything Wovens Shorts a vita media 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Everything Wovens
Shorts a vita media 13 cm – Donna
40% di sconto
Nike ACG "Reservoir Goat"
Nike ACG "Reservoir Goat" Shorts stampati - Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Reservoir Goat"
Shorts stampati - Uomo
50% di sconto
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Shorts da training non foderati Dri-FIT 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Gym Heritage
Shorts da training non foderati Dri-FIT 13 cm – Uomo
39% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts – Uomo
30% di sconto
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts – Uomo
30% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili 13 cm in seersucker non foderati Dri-FIT – Uomo
Nike Unlimited
Shorts versatili 13 cm in seersucker non foderati Dri-FIT – Uomo
40% di sconto
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
40% di sconto
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 13 cm - Donna
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
30% di sconto
Nike Trail
Nike Trail Shorts da running Dri-FIT con slip interno – Donna
Materiali riciclati
Nike Trail
Shorts da running Dri-FIT con slip interno – Donna
30% di sconto
Nike Club
Nike Club Shorts cargo in tessuto – Uomo
Nike Club
Shorts cargo in tessuto – Uomo
40% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts in tessuto – Uomo
Nike Sportswear
Shorts in tessuto – Uomo
40% di sconto
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
44,99 €
Nike Tech
Nike Tech Shorts cargo in tessuto – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Shorts cargo in tessuto – Uomo
40% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 Dri-FIT a vita media stampati – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 Dri-FIT a vita media stampati – Donna
30% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm – Bambina/Ragazza
28% di sconto
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Shorts a vita media 5 cm – Donna
Materiali riciclati
Windrunner Nike Sportswear
Shorts a vita media 5 cm – Donna
29% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Shorts in tessuto – Uomo
Nike Tech
Shorts in tessuto – Uomo
40% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
40% di sconto
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Shorts in twill a vita media – Donna
Nike Sportswear Collection
Shorts in twill a vita media – Donna
30% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Shorts ultraleggeri – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Shorts ultraleggeri – Uomo
40% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Shorts in tessuto – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Shorts in tessuto – Uomo
30% di sconto
Nike ACG
Nike ACG Shorts Repel in tessuto antistrappo a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Shorts Repel in tessuto antistrappo a vita media – Donna
40% di sconto
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Shorts da calcio – Ragazzi
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Strike
Shorts da calcio – Ragazzi
28% di sconto
Nike Life
Nike Life Shorts in tela grandi – Uomo
Nike Life
Shorts in tela grandi – Uomo
40% di sconto
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
30% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Shorts in tessuto – Uomo
Nike Tech
Shorts in tessuto – Uomo
40% di sconto
Nike Club
Nike Club Shorts Flow – Uomo
Nike Club
Shorts Flow – Uomo
40% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond in tessuto Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond in tessuto Dri-FIT – Uomo
30% di sconto
Nike Strike
Nike Strike Shorts da calcio Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Strike
Shorts da calcio Dri-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry - Ragazzi
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry - Ragazzi
20% di sconto
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Kylian Mbappé Academy
Shorts da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
30% di sconto
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello Dri-FIT – Uomo
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
59,99 €
Nike Fast
Nike Fast Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 8 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Fast
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 8 cm – Uomo
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
49,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 20 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 20 cm - Donna
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts in mesh Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts in mesh Dri-FIT – Uomo
39,99 €
Nike Multi
Nike Multi Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Multi
Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
19,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
34,99 €

Shorts e pantaloncini per l'estate: caldo, non ti temo!

Quando le temperature iniziano a salire, scegli il giusto paio di shorts estivi che può fare la differenza. I nostri pantaloncini per l'estate ad alte prestazioni combinano proprietà antisudore e comfort, così puoi concentrarti esclusivamente sui tuoi obiettivi. Esplora la gamma di modelli Nike dal design funzionale che favorisce i movimenti, sia durante una corsetta per strada che in un allenamento impegnativo in palestra, oppure per il relax post attività.


Traspiranti e comodi


Affronta chilometri di corsa con gli shorts estivi dotati della tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto innovativo che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta e tu puoi dare ancora di più. Qualunque sia lo sforzo fisico, gli shorts estivi rimangano stabili grazie alla vita elastica che si adatta ai movimenti del corpo. La fodera ergonomica fornisce un sostegno leggero, così puoi contare su uno strato aggiuntivo senza appesantirti. Inoltre, le aperture laterali e le sezioni in mesh favoriscono il passaggio dell'aria e quindi una maggiore sensazione di freschezza.


Tessuti a prova di caldo


Quando il ritmo aumenta, occorrono tessuti in grado di gestire la temperatura. Scegli i pantaloni corti per l'estate in seersucker, un tessuto leggero e fresco che contrasta il caldo e non si appiccica alla pelle, grazie anche alle tasche foderate in mesh, per un look sempre elegante. Vuoi muoverti in totale libertà? Opta per i modelli ultraleggeri e flessibili, oppure scopri le alternative in materiale anti UV per una efficace protezione dal sole.


Trova il tuo fit perfetto


Cerchi la silhouette che fa per te? Non hai che l'imbarazzo della scelta nella gamma di pantaloncini estivi Nike. Per una sensazione di leggerezza che ti permetta di correre in piena libertà, esplora i nostri modelli a vita media, mentre se preferisci una copertura maggiore, per te sono ideali le varianti a vita alta con ampia fascia elastica che abbraccia il corpo assicurando comfort e sostegno. Non mancano modelli aderenti che valorizzano le forme, oppure opzioni più larghe e comode adatte a qualsiasi esigenza, oltre a shorts premaman progettati appositamente per sostenere la pancia in crescita.


Dettagli che fanno la differenza


In Nike sappiamo che i piccoli dettagli possono fare la differenza. Grazie alle pratiche tasche laterali dei nostri pantaloncini corti estivi, puoi portare con te gli oggetti essenziali anche durante l'allenamento. E se vuoi una maggiore sicurezza, scegli i modelli con tasche posteriori dotate di zip, perfette per riporre smartphone e tessere. La coulisse interna ed esterna consente di regolare il fit, mentre la fascia elastica in vita dà un tocco ordinato al look.


Partecipa alla nostra missione


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloncini corti estivi Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. È solo uno dei modi in cui stiamo affrontando questa sfida.