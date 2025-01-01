Shorts e pantaloncini per l'estate: caldo, non ti temo!
Quando le temperature iniziano a salire, scegli il giusto paio di shorts estivi che può fare la differenza. I nostri pantaloncini per l'estate ad alte prestazioni combinano proprietà antisudore e comfort, così puoi concentrarti esclusivamente sui tuoi obiettivi. Esplora la gamma di modelli Nike dal design funzionale che favorisce i movimenti, sia durante una corsetta per strada che in un allenamento impegnativo in palestra, oppure per il relax post attività.
Traspiranti e comodi
Affronta chilometri di corsa con gli shorts estivi dotati della tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto innovativo che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta e tu puoi dare ancora di più. Qualunque sia lo sforzo fisico, gli shorts estivi rimangano stabili grazie alla vita elastica che si adatta ai movimenti del corpo. La fodera ergonomica fornisce un sostegno leggero, così puoi contare su uno strato aggiuntivo senza appesantirti. Inoltre, le aperture laterali e le sezioni in mesh favoriscono il passaggio dell'aria e quindi una maggiore sensazione di freschezza.
Tessuti a prova di caldo
Quando il ritmo aumenta, occorrono tessuti in grado di gestire la temperatura. Scegli i pantaloni corti per l'estate in seersucker, un tessuto leggero e fresco che contrasta il caldo e non si appiccica alla pelle, grazie anche alle tasche foderate in mesh, per un look sempre elegante. Vuoi muoverti in totale libertà? Opta per i modelli ultraleggeri e flessibili, oppure scopri le alternative in materiale anti UV per una efficace protezione dal sole.
Trova il tuo fit perfetto
Cerchi la silhouette che fa per te? Non hai che l'imbarazzo della scelta nella gamma di pantaloncini estivi Nike. Per una sensazione di leggerezza che ti permetta di correre in piena libertà, esplora i nostri modelli a vita media, mentre se preferisci una copertura maggiore, per te sono ideali le varianti a vita alta con ampia fascia elastica che abbraccia il corpo assicurando comfort e sostegno. Non mancano modelli aderenti che valorizzano le forme, oppure opzioni più larghe e comode adatte a qualsiasi esigenza, oltre a shorts premaman progettati appositamente per sostenere la pancia in crescita.
Dettagli che fanno la differenza
In Nike sappiamo che i piccoli dettagli possono fare la differenza. Grazie alle pratiche tasche laterali dei nostri pantaloncini corti estivi, puoi portare con te gli oggetti essenziali anche durante l'allenamento. E se vuoi una maggiore sicurezza, scegli i modelli con tasche posteriori dotate di zip, perfette per riporre smartphone e tessere. La coulisse interna ed esterna consente di regolare il fit, mentre la fascia elastica in vita dà un tocco ordinato al look.
Partecipa alla nostra missione
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloncini corti estivi Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. È solo uno dei modi in cui stiamo affrontando questa sfida.