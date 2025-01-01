Felpe leggere: pensate per le giornate di sole estive
Il sole splende forte e luminoso nel cielo? Dai il benvenuto alla bella stagione con un look confortevole. Esplora la collezione Nike di felpe estive con e senza cappuccio, leggere e perfette per allenarti in ogni situazione. Morbide e ampie, sono comode per vestirti a strati e facili da togliere quando inizi a sudare. In tinta unita o con colori vivaci, scegli un outfit che ti metta il buonumore.
Proteggiti dai raggi solari
Ti piace fare sport all'aria aperta o semplicemente rilassarti al sole? Ci pensiamo noi: le nostre felpe per l'estate sono realizzate in jersey leggero con protezione UVA e UVB. Le maglie a maniche lunghe per ragazzi coprono completamente le braccia e il busto, mentre i tessuti a maglia singola sono soffici sulla pelle. E il tocco di fibra stretch li rende anche comodissimi.
Scopri i tessuti più versatili
Quando le giornate si allungano, sostituisci i capi pesanti con le felpe estive leggere in morbidissimo French Terry. Ideale quando il termometro inizia a salire, è un filato traspirante a metà strada tra fleece e jersey, con piccoli occhielli all'interno. Scoprirsi o non scoprirsi, questo è il dilemma: nel dubbio, scegli le felpe leggere con cappuccio e zip integrale, da tenere aperte o chiuse. Nella selezione Nike trovi anche i modelli oversize con spalle scese, da infilare e rimuovere al bisogno.
Felpe con cappuccio su cui puoi sempre contare
Le previsioni del tempo parlano di estate torrida? Allora affidati a una felpa leggera con cappuccio e tecnologia Nike Dri-FIT. Il tessuto innovativo allontana il sudore, così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta. Per le serate più fresche, lasciati conquistare dalle felpe estive in fleece con rovescio non spazzolato, liscio all'esterno e morbido all'interno. In più, è anche un tessuto traspirante.
Felpe estive con dettagli unici
Le felpe leggere Nike conquistano grazie ai particolari, come i polsini e i bordi a coste che assicurano un fit confortevole. Proposte in materiali stretch, le maglie sportive per l'estate mantengono sempre la loro forma originale. Vuoi una copertura extra? Gli occhielli per il pollice tengono a posto le maniche mentre ti muovi. E se vuoi portare con te tutto l'essenziale, come smartphone e chiavi, cerca le felpe estive con cappuccio e tasca anteriore. In più, ogni capo della linea può essere lavato comodamente in lavatrice.
Uno sguardo al domani
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro viaggio, cerca le felpe estive leggere contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.