  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Pantaloni e tights

Leggings e pantaloni estivi(36)

Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
Best seller
Nike Pro
Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm - Donna
Best seller
Nike Pro
Shorts 8 cm - Donna
29,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
Best seller
Jordan Sport Crossover
Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Best seller
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
39,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
59,99 €
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Best seller
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
49,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm - Donna
Best seller
Nike Pro 365
Shorts 13 cm - Donna
29,99 €
Nike One
Nike One Pantaloni a vita alta con risvolto Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Pantaloni a vita alta con risvolto Dri-FIT – Donna
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Uomo
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings a tutta lunghezza a vita media con inserto in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a tutta lunghezza a vita media con inserto in mesh – Donna
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello Dri-FIT – Uomo
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
84,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 20 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 20 cm - Donna
34,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings a 7/8 e vita alta con tasche (Maternità) – Donna
Best seller
Nike (M) One
Leggings a 7/8 e vita alta con tasche (Maternità) – Donna
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
34,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Sportswear Classic
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
29,99 €
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
39,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Plus size) - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Leggings (Plus size) - Donna
44,99 €
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
29,99 €
Nike ACG "Activitorium"
Nike ACG "Activitorium" Pantaloni a vita alta in tessuto UV – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG "Activitorium"
Pantaloni a vita alta in tessuto UV – Donna
114,99 €
Nike ACG
Nike ACG Pantaloni da trekking UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG
Pantaloni da trekking UV – Uomo
114,99 €
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pantaloni jogger ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary Fleece
Pantaloni jogger ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
74,99 €
Jordan Sport Leak Protection per il ciclo
Jordan Sport Leak Protection per il ciclo Shorts – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport Leak Protection per il ciclo
Shorts – Donna
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
Jordan Sport
Shorts 13 cm - Donna
39,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
Materiali riciclati
Nike (M) One
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
34,99 €
Jordan
Jordan Track pants in maglia – Donna
Jordan
Track pants in maglia – Donna
50% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Leggings – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Leggings – Donna
30% di sconto
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Pantaloni slim fit a vita media in maglia – Donna
Materiali riciclati
Windrunner Nike Sportswear
Pantaloni slim fit a vita media in maglia – Donna
40% di sconto
Nike One
Nike One Leggings a vita alta e lunghezza ridotta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a vita alta e lunghezza ridotta – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Sportswear Classic
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni a vita media - Donna
Nike Sportswear
Pantaloni a vita media - Donna
50% di sconto
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Pantaloni stampati a vita media in tessuto con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
Windrunner Nike Sportswear
Pantaloni stampati a vita media in tessuto con protezione UV – Donna
40% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm – Bambina/Ragazza
28% di sconto
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
40% di sconto

Pantaloni e leggings per l'estate: stile e leggerezza sotto il sole

Quando il caldo inizia a farsi sentire, scegli i freschi e confortevoli pantaloni e leggings estivi di Nike. Scopri modelli ad alte prestazioni in morbido tessuto a maglia, oltre a pantaloni da trekking con protezione UV. I leggeri leggings a compressione ti permettono di allenarti in tutta tranquillità, grazie ai materiali a prova di squat e di peso medio, che aderiscono al corpo dando al tuo look da allenamento un tocco in più.


Comfort assicurato


I nostri pantaloni per l'estate sono realizzati in un morbido tessuto che accompagna i tuoi movimenti, così come i tights e leggings estivi aderenti che presentano cuciture minime, per essere più lisci sulla pelle e ridurre la sensazione di sfregamento. L'ampia vita elastica assicura stabilità senza stringere, mentre il design modellante sostiene le forme del corpo dandoti la sicurezza di poter affrontare tranquillamente squat o sollevamento pesi impegnativi. Se invece preferisci un fit più ampio, dai uno sguardo alla nostra gamma di pantaloni e leggings con taglio svasato, ideali per una lezione di HIIT o di yoga, grazie ai materiali coprenti e al look aerodinamico.


A prova di sudore


La stagione calda richiede un abbigliamento performante realizzato con materiali traspiranti e tessuti antisudore. Alcuni dei nostri leggings per l'estate presentano sezioni in mesh all'altezza del polpaccio, per favorire il passaggio dell'aria e una maggiore freschezza durante gli allenamenti più intensi. Senza dimenticare i pantaloni estivi Nike con la tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto innovativo che allontana il sudore dal corpo favorendone una rapida evaporazione, lasciando la pelle asciutta.


Joggers unici per prestazioni al top


Qualunque sia la stagione, la corsa mattutina e la fase di riscaldamento richiedono strati aggiuntivi da togliere quando è necessario. La nostra selezione di pantaloni estivi comprende gli intramontabili joggers in fleece di peso medio e in French Terry. Questo materiale di cotone leggero è ideale per i mesi più caldi, poiché è naturalmente traspirante e assorbente, oltre a essere liscio al tatto all'esterno e particolarmente morbido all'interno grazie ai piccoli occhielli non spazzolati.


Abbigliamento di qualità per grandi avventure


I nostri pantaloni estivi sono pensati per l'attività fisica e le esplorazioni all'aria aperta, per questo li abbiamo resi versatili e comodi. Esplora i nostri modelli leggeri con protezione UV, che schermano dai raggi solari senza appesantire, con vita elastica e coulisse interna per un fit perfetto, nonché con cordini sul fondo che consentono di regolare la forma per un look personalizzato. Trovi anche modelli con finitura idrorepellente per non bagnarti in caso di pioggia.


I piccoli dettagli che fanno la differenza


Che si tratti di leggings estivi, pantaloni da trekking o pantaloni sportivi, i nostri modelli sono ricchi di dettagli, come le tasche, da quelle profonde con bottoni a pressione dei pantaloni a quelle aperte sul retro dei tights. Inoltre, grazie alle zip puoi riporre in sicurezza i tuoi oggetti di valore e portarli con te durante l'allenamento.


Correre per il pianeta


Vogliamo che le generazioni future possano correre per tante altre stagioni a venire. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli i leggings e i pantaloni estivi Nike contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.