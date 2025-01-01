Top estivi: a prova di caldo
Freschezza, comfort e pelle asciutta sono assicurati con top e magliette estive firmate Nike. Muoviti in tutta sicurezza con modelli ampi e traspiranti che ti permettono di dare il massimo in allenamento, anche quando la temperatura sale. Esplora tra una grande varietà di design, dalle T-shirt alle canotte immancabili nei mesi più caldi, nonché di colori, dal classico nero alle tonalità più vivaci che catturano lo spirito dell'estate.
A prova di sudore
Ciò di cui hai bisogno in estate è un top che non appesantisca. Scopri le magliette estive Nike con tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto tecnico che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così da lasciare la pelle asciutta, indipendentemente dall'intensità dello sforzo fisico. Inoltre, gli occhielli ricamati nel giromanica aumentano la ventilazione e favoriscono una sensazione di maggior freschezza nelle zone più sottoposte a surriscaldamento.
Materiali performanti
Concentrati sull'allenamento, senza distrazioni. Per una sensazione di estrema leggerezza sulla pelle, scegli top per l'estate realizzati in morbido materiale seersucker, che aiuta a controllare la temperatura risultando ideale per i mesi più caldi. Se invece la tua priorità è la traspirazione, opta per una canotta in mesh che assicura il massimo passaggio dell'aria. Se ami il cotone, non hai che l'imbarazzo della scelta tra modelli morbidi e leggeri per tutti i giorni e alternative più pesanti, perfette per gli allenamenti serali quando fa più fresco.
Flessibilità totale
Muoviti in totale libertà, indipendentemente dalla sfida che stai affrontando. La nostra gamma comprende T-shirt estive con tasselli nel giromanica che favoriscono la mobilità, così puoi affrontare qualsiasi esercizio senza ostacoli. Preferisci un look comodo? Scegli un modello dal fit oversize, con spalle scese e spazio extra sul busto, dallo stile casual e confortevole, mentre il retro più lungo offre maggiore copertura. Per un look super minimal, opta per un modello corto e aderente.
Praticità massima
Trova il top estivo essenziale per gli allenamenti in estate che ti dia tutta la versatilità che cerchi, tra capi reversibili per avere due look in uno, T-shirt dal taglio classico facilmente aggiungibili in un outfit a più strati adatto a qualsiasi temperatura e modelli aderenti ancora più indicati per i look a strati. Qualunque sia lo stile scelto, le cuciture ridotte al minimo limitano gli sfregamenti, così puoi concentrarti e dare il meglio di te senza pensieri o fastidi.
Fai la tua parte
Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il pianeta su cui viviamo. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i top estivi Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma siamo a buon punto.