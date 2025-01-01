  1. Abbigliamento
  2. Top, maglie e t-shirt

T-shirt e top estivi(77)

Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
Best seller
Nike Dri-FIT
T-shirt da training – Uomo
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Maglia fitness a manica corta aderente Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia fitness a manica corta aderente Dri-FIT – Uomo
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Best seller
Nike Stride
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
44,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt – Uomo
Nike Sportswear Club
T-shirt – Uomo
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt Max90
Nike Sportswear
T-shirt Max90
34,99 €
Nike Primary
Nike Primary Canotta Dri-FIT versatile – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Canotta Dri-FIT versatile – Uomo
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
Nike Sportswear
T-shirt
29,99 €
Nike Miler
Nike Miler Maglia da running a manica corta – Uomo
Nike Miler
Maglia da running a manica corta – Uomo
34,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike One Relaxed
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Maglia da running a manica corta Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Miler
Maglia da running a manica corta Dri-FIT UV – Uomo
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Canotta Diamond – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Canotta Diamond – Donna
34,99 €
Nike Trophy23
Nike Trophy23 Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
Nike Trophy23
Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
19,99 €
Nike Miler
Nike Miler Canotta da running Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Miler
Canotta da running Dri-FIT – Uomo
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Uomo
Nike Sportswear
T-shirt – Uomo
24,99 €
Nike One Swoosh
Nike One Swoosh Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Swoosh
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
39,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Essential
T-shirt – Donna
34,99 €
Nike Trail
Nike Trail Canotta da running Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Trail
Canotta da running Dri-FIT – Donna
49,99 €
Nike Flex Rep
Nike Flex Rep Maglia fitness a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Flex Rep
Maglia fitness a manica corta Dri-FIT – Uomo
59,99 €
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman T-shirt a manica corta - Uomo
Jordan Jumpman
T-shirt a manica corta - Uomo
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Maglia senza maniche Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Maglia senza maniche Dri-FIT – Uomo
34,99 €
Nike Dri-FIT Miler
Nike Dri-FIT Miler Maglia da training – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Miler
Maglia da training – Ragazzo
27,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Maglia Dri-FIT versatile a manica corta – Uomo
Materiali riciclati
Nike Hyverse
Maglia Dri-FIT versatile a manica corta – Uomo
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio Dri-FIT – Donna
24,99 €
Nike Primary
Nike Primary Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
47,99 €
Nike
Nike Canottiera Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike
Canottiera Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt – Uomo
Best seller
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt – Uomo
39,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Canotta corta e aderente a mini costine – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
Canotta corta e aderente a mini costine – Donna
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Tempo
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Canotta da running Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Canotta da running Dri-FIT – Donna
39,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Top a manica corta Dri-FIT (Plus size) – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic
Top a manica corta Dri-FIT (Plus size) – Donna
34,99 €
Nike Fast
Nike Fast Canottiera da running Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Fast
Canottiera da running Dri-FIT – Uomo
39,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Canotta – Donna
Jordan Essentials
Canotta – Donna
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
22,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Top – Donna
Jordan Essentials
Top – Donna
29,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Top corto a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Top corto a manica corta Dri-FIT – Donna
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
39,99 €
Nike ACG "Lungs"
Nike ACG "Lungs" T-shirt a manica lunga – Uomo
Materiali riciclati
Nike ACG "Lungs"
T-shirt a manica lunga – Uomo
54,99 €
Nike Academy
Nike Academy Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
17,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Relaxed
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
39,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
29,99 €
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Strike
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Uomo
39,99 €
Nike x Jakob
Nike x Jakob Maglia da running Dri-FIT a manica corta – Uomo
Materiali riciclati
Nike x Jakob
Maglia da running Dri-FIT a manica corta – Uomo
54,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Top slim fit a manica corta Dri-FIT (Maternità) – Donna
Materiali riciclati
Nike (M) One
Top slim fit a manica corta Dri-FIT (Maternità) – Donna
44,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Canotta corta e aderente a mini costine – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
Canotta corta e aderente a mini costine – Donna
29,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
74,99 €
Nike Strike
Nike Strike Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Strike
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Donna
39,99 €

Top estivi: a prova di caldo

Freschezza, comfort e pelle asciutta sono assicurati con top e magliette estive firmate Nike. Muoviti in tutta sicurezza con modelli ampi e traspiranti che ti permettono di dare il massimo in allenamento, anche quando la temperatura sale. Esplora tra una grande varietà di design, dalle T-shirt alle canotte immancabili nei mesi più caldi, nonché di colori, dal classico nero alle tonalità più vivaci che catturano lo spirito dell'estate.


A prova di sudore


Ciò di cui hai bisogno in estate è un top che non appesantisca. Scopri le magliette estive Nike con tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto tecnico che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così da lasciare la pelle asciutta, indipendentemente dall'intensità dello sforzo fisico. Inoltre, gli occhielli ricamati nel giromanica aumentano la ventilazione e favoriscono una sensazione di maggior freschezza nelle zone più sottoposte a surriscaldamento.


Materiali performanti


Concentrati sull'allenamento, senza distrazioni. Per una sensazione di estrema leggerezza sulla pelle, scegli top per l'estate realizzati in morbido materiale seersucker, che aiuta a controllare la temperatura risultando ideale per i mesi più caldi. Se invece la tua priorità è la traspirazione, opta per una canotta in mesh che assicura il massimo passaggio dell'aria. Se ami il cotone, non hai che l'imbarazzo della scelta tra modelli morbidi e leggeri per tutti i giorni e alternative più pesanti, perfette per gli allenamenti serali quando fa più fresco.


Flessibilità totale


Muoviti in totale libertà, indipendentemente dalla sfida che stai affrontando. La nostra gamma comprende T-shirt estive con tasselli nel giromanica che favoriscono la mobilità, così puoi affrontare qualsiasi esercizio senza ostacoli. Preferisci un look comodo? Scegli un modello dal fit oversize, con spalle scese e spazio extra sul busto, dallo stile casual e confortevole, mentre il retro più lungo offre maggiore copertura. Per un look super minimal, opta per un modello corto e aderente.


Praticità massima


Trova il top estivo essenziale per gli allenamenti in estate che ti dia tutta la versatilità che cerchi, tra capi reversibili per avere due look in uno, T-shirt dal taglio classico facilmente aggiungibili in un outfit a più strati adatto a qualsiasi temperatura e modelli aderenti ancora più indicati per i look a strati. Qualunque sia lo stile scelto, le cuciture ridotte al minimo limitano gli sfregamenti, così puoi concentrarti e dare il meglio di te senza pensieri o fastidi.


Fai la tua parte


Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il pianeta su cui viviamo. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i top estivi Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma siamo a buon punto.