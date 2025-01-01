Outfit per l'estate: allenati al massimo
Quando arrivano le giornate più calde, l'abbigliamento e i vestiti estivi Nike ti aiutano a mantenere freschezza e concentrazione. Utilizziamo tessuti leggeri e traspiranti che lasciano circolare l'aria, mentre le linee aerodinamiche ti danno una completa libertà di movimento. Scegli tra top e shorts per una copertura minima, oppure maglie a maniche lunghe e pantaloni per una maggiore protezione dal sole.
Comfort e freschezza
In Nike sappiamo che mettere alla prova i propri limiti significa sudare. Per questo la nostra gamma di abbigliamento estivo è dotata dall'acclamato materiale Dri-FIT, che utilizza fibre tecniche per allontanare l'umidità e farla evaporare rapidamente, così mantieni la freschezza e la concentrazione più a lungo. Per un maggiore comfort, cerca i capi con inserti in mesh, posizionati nelle zone dove si accumula più calore per favorire un migliore flusso d'aria dove ne hai più bisogno.
Proteggiti sotto il sole
Sei amante del running o del trekking? Oppure pratichi uno sport con racchetta? Se il tuo allenamento ti porta all'aperto, devi proteggerti dal sole. Gli outfit per l'estate Nike con protezione UV aiuta a bloccare i dannosi raggi UVA e UVB sulle parti della pelle coperte dai capi. Non dimenticare i pratici dettagli, come le maniche con occhielli per il pollice, ideate per mantenere un fit perfetto, e i tessuti stretch che facilitano i movimenti.
Prestazioni a 360°
Costruisci il tuo successo su basi solide con un paio di scarpe di qualità professionale, parte della nostra collezione estiva. Le suole sono disponibili in una vasta gamma di modelli per adattarsi al tuo sport preferito: per gli allenamenti su superfici dure, scegli design con battistrada leggermente testurizzati e suole in gomma, che offrono l'aderenza e la durata necessarie per affrontare lunghe distanze. Se preferisci lo sterrato, i modelli per il trekking e il trail running sono dotati di scanalature studiate per mantenere la stabilità su terreni irregolari. Inoltre, la schiuma reattiva offre l'ammortizzazione di cui hai bisogno per assorbire urti e impatti. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento e il rischio di lesioni. Per una sensazione di energia ed elasticità, opta per scarpe con le innovative unità Nike Air, che danno la spinta necessaria per affrontare la corsa, falcata dopo falcata.
Abbigliamento estivo performante per futuri campioni e campionesse
Crediamo che i giovani atleti e atlete meritino gli stessi capi di qualità delle icone che li ispirano. Ecco perché realizziamo l'abbigliamento estivo per bambini e ragazzi con tessuti elasticizzati che favoriscono una gamma completa di movimenti. I materiali traspiranti consentono di eliminare il sudore e il calore in eccesso, mantenendo il comfort. Se la temperatura scende, i bambini possono vestirsi a strati con capi leggeri che bloccano le correnti d'aria e assicurano calore.
Move to Zero di Nike
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Vuoi unirti alla nostra missione? Cerca l'abbigliamento estivo Nike con la nostra etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.