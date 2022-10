Faster Together: Shalane Flanagan e il Bowerman Track Club

Per Shalane Flanagan, diventare coach del Bowerman Track Club è stata una naturale evoluzione di una carriera passata a collaborare con runner come lei per raggiungere nuovi traguardi. Nel club lo chiamano "effetto Shalane", una perfetta combinazione di sostegno e competitività volta a incrementare la velocità di tutti. "A pensarci mi viene da ridere", afferma Shalane. "Sinceramente, non mi sembra di fare niente di speciale. Essere circondata da persone straordinarie è fonte di grande motivazione". In qualità di coach, Shalane è parte di una vera e propria famiglia di runner, composta da veterani come Lopez Lomong e da giovani campioni come Grant Fisher: qui tutti si allenano insieme per realizzare i propri sogni.