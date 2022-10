Leo Baker. Sempre controcorrente.

NIKE: Cosa significa "andare controcorrente" per te?

LEO: Fare cose non comuni. Alcune persone si adattano facilmente alla società in cui nascono. Per altre, andare controcorrente è l'unico modo per esprimersi. [Mi fa] pensare alle persone che rimangono fedeli a se stesse e non si conformano agli standard della società.

NIKE: Si poteva pensare che lo skateboard avrebbe accettato una persona anticonformista con maggiore facilità rispetto a tutti gli sport. È stato così?

LEO: Le radici dello skateboard affondano nella disobbedienza alla cultura dominante. Sento una forte connessione con questo concetto in qualità di queer e persona di genere non conforme. L'esclusione dalla mia sottocultura è ciò che mi ha dato la spinta a crearmi uno spazio e a cambiare. Più cresceva la mia vera identità, meno sentivo il senso di appartenenza alla cosa che amo di più.

Avvertivo un senso di solitudine nei luoghi più familiari: durante i giri sullo skate, negli skatepark, nelle competizioni. Sento ancora di non appartenere a questi luoghi. Ma ci sono persone come me là fuori che fanno skate. Womxn, queer o di genere non conforme: ecco con chi voglio fare skate. Queste sono le persone con cui riesco a instaurare un rapporto.