In che modo le patate migliorano le tue prestazioni

Le patate sono il nuovo cibo per il fitness?
Coaching
Gli esperti analizzano le ultime ricerche sulla patata bianca in relazione a energia, resistenza e persino recupero.
Da quando le persone hanno iniziato a evitare i carboidrati amidacei o a preferire le patate dolci, maggiormente ricche di fibre, le patate bianche vengono denigrate. Grazie a un nuovo studio, che analizza i benefici delle patate per gli atleti, potrebbe essere giunto il momento di far loro spazio sul piatto.
I vantaggi delle patate
Le patate sono un condensato di carboidrati amidacei: una grande ne contiene circa 65 grammi. Ma, quando si tratta di allenamento, questo non è un male. "Sono carboidrati a digestione rapida, il che significa che vengono trasformati immediatamente in energia utilizzabile durante l'attività fisica", afferma Amadeo Salvador, dottorando presso la University of Illinois a Urbana-Champaign.
Le patate presentano anche una buona dose di potassio, un micronutriente fondamentale, nonché uno degli elettroliti coinvolti nelle contrazioni muscolari. Una patata grande ne contiene circa 1.570 milligrammi, equivalenti a circa la metà del fabbisogno giornaliero consigliato, molti più di quanti se ne ottengono da una banana.
Inizia la sessione con più energia
Magari prima dell’allenamento bevi un frullato, mangi una barretta o del burro di arachidi su una fetta di pane. Forse è giunto il momento di considerare, sul serio, di sostituirli con una patata. "Le patate aiutano ad aumentare le riserve muscolari di glicogeno, che è il combustibile principale utilizzato dai nostri muscoli per le sessioni di allenamento sia di resistenza sia di forza", afferma Salvador.
Mangiare una patata preparata in modo semplice (al forno o come purè, magari con un pizzico di sale e olio d’oliva) prima di iniziare l’attività può anche aumentare la percezione che si ha della propria energia durante l'allenamento, aggiunge Molly Kimball, nutrizionista dell'Ochsner Fitness Center di New Orleans. Mangiare una patata circa un'ora prima dell'allenamento aiuta a mantenere la sensazione di sazietà senza appesantire, afferma Kimball. "Se sono trascorse diverse ore dall'ultima volta che hai ingerito carboidrati, potresti riscontrare un calo glicemico e, di conseguenza, l’allenamento potrebbe sembrarti molto più intenso".
"Le patate aiutano ad aumentare le riserve muscolari di glicogeno, che è il combustibile principale utilizzato dai nostri muscoli per le sessioni di allenamento sia di resistenza sia di forza."
Amadeo Salvador
Dottorando presso la University of Illinois a Urbana-Champaign
Mantieni l’energia più a lungo
Se gli sport di resistenza sono la tua passione, le patate possono potenziare i tuoi allenamenti. In uno studio condotto da Salvador, gli atleti consumavano del purè di patate al forno o un gel a base di carboidrati, per un totale di 120 grammi di carboidrati (quasi due patate grandi), ogni 15 minuti in due ore di ciclismo. Entrambe le opzioni hanno supportato le prestazioni con la stessa efficacia per tutta la durata dell’attività fisica.
"I gel sono senz’altro più pratici, ma anche maggiormente trattati e meno ricchi di nutrienti rispetto alle patate; queste ultime sono quindi una fonte di energia più semplice e pulita", afferma Salvador. I gel inoltre sono più costosi. Non ti ispira l’idea del purè? Per gli allenamenti di più di un'ora, prova a friggerne ad aria dei bocconcini (non più di una patata all'ora), mettili in un sacchetto e mangiane un pezzo ogni 15-20 minuti. Se ti alleni per meno di un'ora, probabilmente non hai bisogno di carboidrati aggiuntivi, afferma Kimball.
Aiuta il corpo a ripartire
Qualsiasi esperto di nutrizione ti dirà che se vuoi che il tuo pasto o snack post-allenamento ti aiuti a recuperare le energie, la tua unica opzione sono i carboidrati. Puoi scegliere un porridge, un frullato proteico con banana... o una patata.
"Ciò che mangi dopo un allenamento di resistenza deve essere funzionale all’idratazione, al recupero muscolare e al rifornimento di elettroliti e glicogeno", afferma Salvador. Le patate soddisfano tutti i requisiti: "Sono costituite per il 75% da acqua e contengono vari minerali. Inoltre, il loro elevato apporto di carboidrati può rifornire rapidamente le riserve di glicogeno".
Entro 30-60 minuti dall'allenamento, mangia una patata grande, al forno o arrosto, con 85 grammi di proteine, come pollo, pesce o seitan, afferma Kimball.
Le carenze delle patate
Nuove ricerche, che hanno fatto notizia, sostengono che la patata bianca è una buona fonte di proteine, soprattutto per le atlete. Per certi versi lo è, specialmente per un vegetale.
Ma con solo circa 8 grammi di proteine in una grande, non è una fonte adeguata rispetto ad altri alimenti integrali, come proteine animali magre o legumi, afferma Kimball. Si tratta sicuramente di una fonte di carboidrati con un bonus proteico accettabile, tanto quanto il burro di frutta secca è una fonte di grassi con un bonus proteico simile.
Inoltre, nello studio di Salvador, gli atleti hanno riscontrato un lieve aumento dei disturbi digestivi quando assumono patate rispetto al gel o a semplice acqua. Come per qualsiasi nuovo alimento, è sufficiente sperimentare con le modalità di preparazione e, nel caso delle patate, si tratta di scoprire cosa va meglio per il proprio corpo, soprattutto se si prevede di portarle con sé il giorno della gara, dice Salvador.
La patata dolce avrà anche un nome e un colore più accattivanti, ma se mangiata nel modo giusto, anche la buona vecchia patata bianca non è affatto male.