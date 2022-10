Quattro vantaggi del succo di barbabietola per la salute, secondo dietologi qualificati

Se le barbabietole sono coltivate in modo tradizionale, assicurati di pelarle per evitare di ingerire pesticidi. Se sono biologiche, puoi evitare di pelarle. In ogni caso, strofinale sempre per rimuovere lo sporco, quindi sciacquale con acqua corrente fredda. Poi tagliale a pezzetti per facilitare la spremitura.

Per conservare il maggior numero possibile di sostanze nutritive, utilizza un estrattore con spremitura a freddo. Per estrarre il succo, questi modelli si basano sulla pressione anziché sull'aggiunta di calore o ossigeno, come avviene nel caso delle centrifughe, composte da una lama rotante e un filtro a rete, che generano calore. "Quando la verdura cruda viene sottoposta al calore, può capitare che preziose sostanze nutritive vadano distrutte" afferma Ralutz.

Se non disponi di un estrattore, metti le barbabietole tagliate in un frullatore e aggiungi un po' d'acqua. Ralutz suggerisce quindi di spremere e filtrare la polpa. Aggiungendo infine qualche goccia di limone, esalti il sapore e arricchisci il succo di vitamina C.

Se non ti piace il sapore del succo di barbabietola, puoi aggiungerlo a un frullato. Oppure, per risparmiare tempo e ridurre la quantità di carboidrati, Largeman-Roth consiglia di usare il succo di barbabietola in polvere, da aggiungere all'acqua o ai frullati. Inoltre, raccomanda di cercare un prodotto realizzato unicamente con barbabietole non OGM.