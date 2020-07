Una routine di forza per i runner

05. Hip Bridge su una gamba sola



Muscoli allenati:

Anche, glutei, femorali, polpacci



Come fare:

Sdraiati in posizione supina con le ginocchia piegate, le piante dei piedi sul pavimento e le braccia lungo i fianchi. Distendi la gamba destra in modo che il tallone sia sollevato di qualche centimetro dal pavimento, il piede flesso, e porta le anche più in alto possibile mentre contrai i glutei. Fai una pausa, quindi abbassati lentamente. Ripeti sull'altra gamba.



Variante più difficile:

Impiega da 2 a 3 secondi per portarti nella posizione in alto e da 2 a 3 secondi per abbassarti, e/o posizionare un manubrio, un kettlebell o un disco sui fianchi, tenendolo fermo con entrambe le mani per tutte le ripetizioni.



Variante più facile:

Tieni entrambi i piedi sul pavimento fino a quando non ti senti sufficientemente forte e stabile per sollevare una gamba.



06. Step up laterale



Muscoli allenati:

Fianchi, glutei, femorali, quadricipiti



Come fare:

Inizia in posizione eretta, parallelamente e vicino al lato di una pedana con le mani su fianchi. Sposta il piede più vicino sulla pedana, spingendo sul piede per sollevarti. Abbassati lentamente fino al pavimento, scendendo sul piede più lontano dalla pedana, per tornare nella posizione iniziale. Esegui le ripetizioni, quindi ripeti sul lato opposto.



Variante più difficile:

Impiega da 2 a 3 secondi per salire sulla pedana e da 2 a 3 secondi per scendere, e/o esegui il movimento tenendo un manubrio, un kettlebell o una palla medica al petto, oppure tieni un peso in ciascuna mano, mantenendo le spalle all'indietro e gli addominali tesi.



Variante più facile:

Utilizza una pedana più bassa.



07. Bent-Over Row a un braccio



Muscoli allenati:

Trapezi, parte superiore della schiena, muscolo grande dorsale, braccia



Come fare:

Tenendo un peso nella mano destra con presa neutra, chinati in avanti con le ginocchia leggermente piegate fino a quando la schiena non è parallela, o quasi parallela, al pavimento. Porta il gomito destro verso l'alto, avvicinando le scapole, fino a quando il peso non si trova sull'anca destra. Abbassalo per tornare nella posizione iniziale. Esegui le ripetizioni, e ripeti sul lato sinistro.



Variante più difficile:

Impiega da 2 a 3 secondi per portare il peso verso l'alto e da 2 a 3 secondi per abbassarlo e/o tieni fermo un altro peso nella mano opposta per tutte le ripetizioni.



Variante più facile:

Utilizza un peso più leggero o prova il movimento senza peso, concentrandosi sui laterali mentre porti il gomito verso l'alto e di nuovo verso il basso.