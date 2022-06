La guida definitiva ai diversi tipi di scarpe da running

Se tendi all'iperpronazione, il tuo peso si sposta troppo verso l'interno. Se tendi all'ipopronazione (anche nota come supinazione), il tuo peso si sposta troppo verso l'esterno.



In caso di iperpronazione e supinazione, i piedi non assorbono l'impatto come dovrebbero e ciò si traduce in stress e instabilità lungo tutto il corpo.



Con le scarpe adatte al tipo di pronazione, i piedi poggiano a terra nella posizione ideale. Questo aiuta a distribuire la forza dell'impatto con il terreno, prevenendo dolore e lesioni. Inoltre, la scarpa giusta garantisce maggiore comfort.



Puoi capire facilmente se tendi alla supinazione o all'iperpronazione: prendi un paio di scarpe molto consumate, capovolgile e osserva l'usura sulle suole. In caso di iperpronazione, l'usura sarà maggiore sul bordo interno delle suole. Se è così, opta per delle scarpe ad alta stabilità con un'intersuola più rigida. La supinazione, invece, causa un'usura eccessiva sul bordo esterno. Magari ti trovi meglio con delle scarpe neutre, ma prima di decidere provane alcune paia.



Alcune scarpe Nike sono ideali per l'iperpronazione, mentre altre per la supinazione. Se sei in dubbio, chiedi consiglio a qualcuno nel Nike Store più vicino. Troverai esperti pronti a darti suggerimenti e anche a sottoporti a un'analisi dell'andatura (un test della corsa per valutare i tuoi movimenti) per scoprire il tuo tipo di pronazione.