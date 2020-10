JJ Roble risponde a tutte le domande dei bambini

Con oltre venti bambini che corrono su un campo da calcio, un bel po' di lavoro a casa e un'agenda da arbitro bella piena, si potrebbe pensare che Jawahir Roble, affettuosamente chiamata JJ, non veda l'ora di fare una pausa. Ma chi conosce JJ sa che ha sempre un grande sorriso stampato sul volto, il fischietto appeso al collo e un atteggiamento sempre ottimistico.



Rifugiata somala, Jawahir ha abbattuto ogni barriera, diventando la prima donna arbitro con l'hijab del Regno Unito. Ma per quanto ami fare l'arbitro e giocare, nel suo cuore l'attività di coach occupa da sempre un posto speciale, ed ecco perché afferma: "Nella mia zona, non sono molti i bambini che giocano a calcio, soprattutto le bambine. Volevo che questo cambiasse ed è per questo che ho formato una squadra femminile. Poi voglio crearne un'altra, e poi un'altra ancora. E alla fine in questa zona ce ne saranno tante. È il mio sogno". Ha creato la squadra nel suo quartiere semplicemente perché cercava un modo per far uscire di casa le sue sette nipoti e presto si è trasformata in un'oasi per i bambini e le famiglie della comunità locale.