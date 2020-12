Esistono dei comfort food che sono anche salutari?

1. Impara a sentirti bene.

Il comfort è soprattutto uno stato del corpo in cui dovresti trovarti dopo aver mangiato, non durante. Lo afferma Krista Scott-Dixon, PhD, Director of Curriculum per Precision Nutrition."Dovresti percepire concentrazione e prontezza duraturi, non un torpore temporaneo, anche detto 'sonnolenza post-prandiale' o 'food coma', né dovresti sentirti su di giri". Non letargia o agitazione ma la calma di un caffè sorseggiato la domenica mattina in balcone.



Per scoprire quali sono i cibi che ti fanno stare bene, controlla il tuo corpo immediatamente dopo aver mangiato, dopo un'ora (a digestione iniziata), la mattina successiva e fino a un paio di giorni dopo, raccomanda Scott-Dixon. Sazietà sgradevole e distensione addominale sono campanelli d'allarme immediati ma altre problematiche, come maggiore gonfiore e disturbi gastrointestinali, possono impiegare dalle 12 alle 24 ore per insorgere. Se ciò accade, potresti voler eliminare quel particolare comfort food.



2. Consuma cibi sani.

Anziché scegliere dei dolcetti pieni di grassi saturi e trans, di calorie vuote o zeppi di zuccheri aggiunti, prediligi alimenti con un profilo nutrizionale completo. Usa l'avocado al posto del burro, ad esempio, per assumere un tipo di grassi più salutare dalla cremosità analoga. Oppure, afferma Olenik, prova un "formaggio" di mandorle o anacardi ricco di antiossidanti. E, quando possibile, preferisci la frutta (come i frutti di bosco o i datteri) agli zuccheri raffinati. Olenik spiega anche che gli alimenti ricchi di sostanze nutritive (frutta, verdura, cibi integrali ecc.) non solo ti aiutano a sentirti bene fisicamente, ma offrono comfort anche alla mente.



3. Tieni a mente il tuo intestino.

Gli esperti la chiamano connessione intestino-cervello: i batteri del tratto gastrointestinale inviano segnali al sistema nervoso centrale. La ricerca suggerisce che mangiare cibi poco salutari può scombussolare l'equilibrio microbiotico intestinale, facendoti percepire maggiore stress e tristezza del solito. Assumere alimenti che promuovono la proliferazione dei batteri buoni dell'intestino, come i cibi integrali e le lenticchie, quelli ricchi di acidi grassi Omega-3 (come le noci o i semi di lino e di chia) e i prodotti fermentati (come il kefir, i crauti o il kimchi), può portare benefici al corpo e alla mente, spiega Olenik. Secondo la health coach, inoltre, questo tipo di dieta, unito all'assunzione quotidiana di un probiotico, può aiutare a equilibrare la flora batterica intestinale, andando a migliorare il benessere fisico e mentale.