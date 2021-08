Sentirsi meglio dopo aver dormito male

DA FARE



1. Trovare la luce.

Intendiamo letteralmente. "La luce del sole può aiutarti a sentirti più presente durante il giorno perché contribuisce a stabilizzare il tuo orologio circadiano e aumenta la soglia di attenzione", afferma Martin. Apri le tende e lascia entrare più luce non appena ti svegli. Se ti è possibile, lavora vicino a una finestra, oppure prova a pranzare o a fare una breve passeggiata all'aperto. (P.S. L'esposizione alla luce naturale fa comunque bene, anche se fuori è nuvolo, secondo quanto sostiene Martin.)



2. Pensare da atleta.

Tutti gli aspetti a cui dai priorità per un buon allenamento sono più importanti che mai ora, dato che supportano le numerose funzioni del tuo corpo quando sta esaurendo le energie. "Idratati e mangia bene, perché una quantità insufficiente di acqua o cibi nutrienti non può che peggiorare la stanchezza, come spiega Martin. Bevi un sorso d'acqua anche quando non hai sete e scegli proteine magre, cereali integrali e verdure ricche di fibre per i pasti, anche quando ti andrebbe invece un piatto più ricco di grassi.



E se puoi evitarlo, non saltare l'allenamento per la stanchezza. Una bella sudata mattutina o pomeridiana può alzare la tua soglia di attenzione dopo una nottataccia, secondo quanto afferma Martin. Potrebbe inoltre alzare la tua temperatura corporea per farti dormire meglio. Questa poi si abbasserà più avanti nella giornata, dandoti probabilmente sonnolenza al momento di coricarti. Prima di buttarti in un allenamento intenso, concediti 10 minuti di riscaldamento per favorire la circolazione del sangue. Se non senti la motivazione necessaria per continuare, ma solo fiacchezza e scarsa coordinazione, rinuncia, come suggerito dalla specialista. "Non vale la pena rischiare di farsi male. Meglio rimandare il tuo workout all'indomani".





3. Prepararsi per dormire.

Creati una routine serale calmante e rilassante per arrivare all'ora di coricarsi senza patemi. "Evita di pensare al lavoro, fai yoga, leggi un libro, fai sesso", sostiene Brundidge. "Qualunque cosa favorisca il relax fa bene all'igiene del sonno". E con igiene, non intendiamo lavarsi bene i denti. "Igiene del sonno" è un termine utilizzato dagli esperti per descrivere abitudini e ambienti sani che favoriscono un sonno migliore ogni notte.