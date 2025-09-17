Le migliori idee regalo secondo i Nike Trainer
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Gli esperti di fitness Nike condividono le loro idee regalo in occasione delle festività e non solo.
Non c'è niente di meglio che sorprendere i tuoi cari con un regalo che li entusiasmerà e che utilizzeranno molto. Se sei in cerca di idee regalo Nike per chi ama il fitness, un nuovo accessorio per gli allenamenti o un comodo capo di abbigliamento sportivo è sempre una scelta vincente, indipendentemente dall'età.
I Nike Trainer considerano il movimento in ogni sua forma, dal ciclismo all'allenamento per la forza, dallo yoga al power walking. Per questo motivo, abbiamo chiesto a tre di loro di condividere i loro consigli.
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La lista della spesa della Nike Trainer Betina Gozo
1. Felpa con cappuccio comoda
La felpa corta con cappuccio Nike Sportswear Phoenix Fleece è particolarmente apprezzata dalla Nike Trainer Betina Gozo, sia sul lavoro che nel tempo libero. Questo capo dalla vestibilità morbida è perfetto per chi ama tenersi in attività senza rinunciare allo stile. La cerniera a doppia via aggiunge versatilità e offre a chi la indossa la libertà di giocare con diverse silhouette.
2. Leggings comodi
"I leggings a vita alta Nike Zenvy sono i miei preferiti da quando sono usciti", afferma Betina. "Con questi addosso posso allenarmi, fare yoga o semplicemente rilassarmi in casa o fare commissioni: adoro la sensazione che mi regalano". Aggiunge inoltre che la lunghezza a 7/8 è ideale per la sua statura (1,63 m).
3. Adorabili set e scarpe per bimbi e bebè
L'abbigliamento sportivo non è solo per gli adulti, ma anche per i più piccoli. E come dice Betina, Nike offre tantissime opzioni in tal senso. Per i neonati consiglia le Nike Swoosh 1, realizzate con l'esclusivo materiale Flyknit di Nike e dotate di una pratica chiusura a strappo. Per i più grandicelli, invece, suggerisce la slip-on Nike Dynamo Free. Naturalmente, nessuna scarpa è completa senza un grazioso coordinato: le scelte di Betina ricadono sul set Nike Ready, Set! a maniche lunghe o il set Nike a maniche corte.
La lista della spesa della Nike Trainer Lauren Schramm
1. Scarpe lifestyle alla moda
Se c'è una cosa a cui la Nike Trainer Lauren Schramm non sa resistere, è una sneaker dai colori arditi e divertenti. "Ogni volta che indosso le mie Nike Vomero 5, ricevo tanti complimenti", afferma. "Sono comode da indossare tutto il giorno e stanno bene con qualsiasi outfit". In particolare la colorway rosa.
2. Scarpe da running eleganti
"Per chiunque voglia iniziare a correre o stia già percorrendo lunghe distanze, non posso fare a meno di consigliare le scarpe Nike Vomero Plus", afferma Lauren. "Sembra di essere su una nuvola: ogni volta (o quasi) non vedo l'ora di iniziare a correre".
3. Scarpe da allenamento resistenti
Lauren consiglia Metcon 10 per chiunque passi il tempo a saltare, sollevare pesi e spingere attrezzature in palestra. "Questo modello è ancora più flessibile e reattivo rispetto ai precedenti, quindi puoi muoverti come preferisci", dice.
La lista della spesa del Nike Trainer Jonah Kest
1. Shorts traspiranti
"I pantaloncini versatili Nike Unlimited Dri-FIT 5 sono il mio punto di riferimento, perché si muovono con me indipendentemente dall'intensità del mio allenamento", afferma il Nike Trainer Jonah Kest. "La fodera interna offre il giusto supporto, quindi non ho bisogno di strati extra, mentre il tessuto è leggero, anche nel caldo di Miami".
2. Top da allenamento aderenti
Jonah preferisce la libertà di una canotta, nei giorni più caldi o nelle sessioni di allenamento particolarmente estenuanti, motivo per cui consiglia di regalare agli appassionati la maglia da fitness aderente senza maniche Nike Pro con Dri-FIT da uomo. "Mi dà la massima libertà di movimento durante gli esercizi di equilibrio sulle braccia, sembra quasi che non ci sia", afferma.
3. Borsa da allenamento funzionale
Quasi tutti apprezzano una nuova borsa da palestra, soprattutto se sono sempre in movimento. Il preferito di Jonah è il borsone Nike Brasilia. "Questa borsa mi ha accompagnato nei ritiri, in studio e in aeroporto", afferma. "La tasca ventilata per le scarpe mantiene freschi il tappetino e i vestiti, ed è della misura giusta per contenere un cambio d'abito, il mio laptop e gli snack per il viaggio".
4. Scarpe da running su strada leggere
Se vuoi fare un regalo è un runner su strada che occasionalmente fa lavori di velocità in pista, con Nike Free Run 5.0 non puoi sbagliare. "Sembra di essere a piedi nudi, ma con un'ammortizzazione sufficiente per gli sprint o le lunghe passeggiate" spiega Jonah. "Le indosso dopo ogni lezione e mi sento ancora leggero."
5. Tappetino da yoga versatile
Non è necessario fare yoga ogni giorno per apprezzare un bel tappetino. Il tappetino da yoga reversibile Nike (4 mm) è un ottimo regalo per chiunque abbia bisogno di un promemoria per fare stretching dopo un allenamento o una lunga giornata in piedi. Questo regalo Nike è una scelta eccellente per chi pratica yoga, indipendentemente dal tipo. "Ho insegnato ovunque, su questo tappetino, dalle spiagge ai tetti dei resort" afferma Jonah. "Un lato ha una superficie antiscivolo, che mi aiuta a non scivolare quando sono sudato. L'altro lato è più liscio, ideale per le sequenze più lente e rigeneranti. Il tappetino è abbastanza leggero da poter essere trasportato con facilità, ma offre comunque il giusto supporto".