Le ricette degli atleti: salsa russa per wrap di Tatyana McFadden

Tatyana McFadden non rallenta mai, in pista e non solo. Quando aveva appena 15 anni, ha condotto una battaglia legale per il diritto alle competizioni per i paratleti. Ha vinto una maratona, ogni anno per cinque anni consecutivi. E raccoglie medaglie d'oro paralimpiche così velocemente da dover pagare un sovrapprezzo per i bagagli. Per farla breve: non ha molto tempo per cucinare. Quando racconta alla chef Kia Damon che le mancano molto i sapori della sua terra, la Russia, Kia capisce che è il momento di inventare qualcosa di veloce, facile e a base di rafano. In questo episodio di "Le ricette degli atleti", Kia propone gli involtini russi, che ricordano a Tatyana il suo paese d'origine e sono abbastanza semplici da non richiedere troppo tempo. Ciò significa che sentiremo parlare di zuppa di gelato, incontreremo la sorella altrettanto atletica di Tatyana e scopriremo come gli adolescenti possono cambiare il mondo (oh, sì!). Guarda il video qui sopra, segui la ricetta riportata qui sotto e mettiti ai fornelli.