Le ricette degli atleti: pizza alle melanzane di Colleen Quigley

Preriscaldare il forno a 500 gradi Fahrenheit. Affettare la melanzana a rondelle da ¼ di pollice o a spicchi. Cospargere di sale e disporre su una griglia con sotto un foglio di carta forno o alcuni fogli di carta da cucina che assorbano l'acqua in eccesso. Nel frattempo, riscaldare un cucchiaio di olio di oliva nella padella grande a fuoco medio-alto, quindi aggiungere il cavolo e far cuocere, mescolando con le pinze, per circa 4 minuti. Condire con sale e pepe. Mettere da parte il cavolo.



Distribuire uniformemente la melanzana sulla teglia, condire con olio di oliva e far cuocere in forno per 5-6 minuti, girando a metà cottura. Nel frattempo, distribuire la farina su una superficie pulita. Stendere l'impasto della pizza e, utilizzando il matterello e le mani, iniziare a lavorarlo formando un cerchio di circa 12 pollici. Cospargere la teglia da pizza con l'olio di oliva, trasferire con attenzione l'impasto nella teglia e cospargervi sopra altro olio.



Togliere la melanzana dal forno. Distribuire la ricotta a cucchiaiate sull'impasto della pizza. Abbassare la temperatura a 450 gradi. Mettere il cavolo e la melanzana sulla base della pizza, quindi condire con sale e pepe. Utilizzando il lato a fori larghi della grattugia o una mandolina, affettare finemente l'aglio. Mettere il formaggio Asiago sopra la pizza.



Cuocere la pizza per 12 minuti. Guarnire con le fettine di aglio, rompere le uova sulla pizza e cuocere per altri 3 minuti o finché gli albumi non sono cotti. Nel frattempo, mettere nella pentola piccola l'aceto balsamico e lo zucchero di canna e cuocere a fuoco medio-alto mescolando con una frusta fino a quando il composto non inizia ad addensarsi. Togliere la pizza dal forno, cospargervi sopra un cucchiaio di riduzione all'aceto balsamico, il lievito alimentare e infine terminare con sale e pepe.