Quante calorie devi bruciare in una giornata?

Uno dei modi migliori per aumentare il consumo di calorie quotidiano è mantenersi più attivi durante tutta la giornata. L'attività fisica diversa dall'esercizio è la componente più variabile del TDEE. Infatti, secondo uno studio pubblicato, può variare fino a 2.000 calorie al giorno in due persone con la stessa corporatura. Inoltre i ricercatori hanno riscontrato una correlazione tra basso livello di NEAT e obesità.

Ma come cambiare le abitudini quotidiane per muoversi di più e migliorare la forma fisica? Molte persone usano tracciatori di attività che ricordano ogni ora di alzarsi e muoversi, in modo da accelerare la perdita di peso. Altre cercano di fare 10.000 passi al giorno come base per il movimento quotidiano. Si può scegliere uno standing desk al lavoro per evitare di rimanere seduti troppo a lungo. Oppure si può andare al lavoro in bicicletta o a piedi un giorno alla settimana. Le faccende domestiche, il giardinaggio e muoversi a piedi sono tutti esempi di NEAT. Per molte persone, essere consapevoli dell'impatto di questi piccoli gesti è sufficiente per aiutarle a rimanere attive.