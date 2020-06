Qual è il reale fabbisogno idrico dei runner

Suggerimenti per portare con te l'acqua

Fare affidamento sulle fontane pubbliche per rimanere idratati durante l'allenamento è difficile e, in alcuni percorsi, addirittura impossibile. E tenere in mano una bottiglia d'acqua durante la corsa può essere scomodo. Ecco alcune buone soluzioni: bottiglie portatili che si inseriscono in un supporto con una fascia che scorre sulla mano; cinture per bottiglie che posizionano il peso dell'acqua sui fianchi e giubbotti che consentono di riporre le bottiglie sul petto o di avere una borsa con cannucce sulla schiena.



Considera che, sebbene questi accessori siano in genere ergonomici, possono avere un effetto sulla tua esecuzione, afferma Jason Fitzgerald, coach certificato di Track & Field USA, Head Coach di Strength Running e ospite del podcast Strength Running. "Una borsa per l'idratazione piena può portarti a inclinarti eccessivamente in avanti, mentre portare una bottiglia d'acqua su un fianco o in una mano può farti inclinare un po' di più su un lato", afferma.



Anche se entrambi i casi non costituiscono un grande problema, e certamente un problema minore rispetto alla disidratazione, questi piccoli squilibri possono amplificarsi nel tempo. Prova a fare del tuo meglio per appianarli cambiando la mano con cui tieni la bottiglia, il lato della cintura su cui è posizionata la bottiglia oppure, se la cintura ha più bottiglie, sorseggiando a turno da ciascuna invece di utilizzarne una per volta. Per quanto riguarda le borse per l'idratazione, riempile solo con la quantità d'acqua che ti serve per l'allenamento, non necessariamente fino all'orlo.